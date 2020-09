Opublikowano raport po zatrzymaniach ws. Margot. ''Nieludzkie traktowanie''

Według raportu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur sposób traktowania osób zatrzymanych przez Policę po aresztowaniu "Margot" stanowił poniżające traktowanie. Według danych z KMPT, w niektórych przypadkach doszło do "nieludzkiego traktowania".

Znany aktywista LGBT Michał Sz. przedstawiający się jako "Margot" został zatrzymany przez policję na początku sierpnia. W związku z tą decyzją doszło do protestu przed warszawską siedzibą Kampanii Przeciw Homofobii. Manifestujący przeszli na Krakowskie Przedmieście — tam doszło do starć z policją. Mundurowi zatrzymali łącznie 48 osób — wszyscy usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku.

Raport po zatrzymaniach ws. Margot

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur Działający w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich o nieprawidłowościach w zakresie zatrzymań informował od razu po proteście. W środę na stronie internetowej RPO opublikowano 38-stronnicowy raport dotyczący zatrzymań ws. Margot. KMPT wydał 25 zaleceń do ministra spraw wewnętrznych i administracji, szefa resortu zdrowia, a także do Komendanta Stołecznego Policji.

Raport powstał w wyniku wizytacji policyjnych miejsc zatrzymań, które podległe są KSP. Przedstawiciele KMPT 8 sierpnia przeprowadzili je w 6 Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Warszawie oraz Piasecznie. Rozmowy przeprowadzono z 33 pośród 48 osób zatrzymanych.

"Poniżające traktowanie przesz policję"

Według oceny KMPT sposób traktowania zatrzymanych przez policję stanowił poniżające traktowanie. W niektórych przypadkach kumulacja dolegliwości wypełniała znamiona nieludzkiego traktowania. Ujawnione przez KMPT nieprawidłowości dotyczą m.in. traktowania osób zatrzymanych, dostępu do pomocy prawnej oraz badań lekarskich, możliwości złożenia skargi, a także poinformowania osoby trzeciej o zatrzymaniu.

Z raportu wynika także, że wśród zatrzymanych są osoby, które nie uczestniczyły czynnie w zgromadzeniu. Przedstawiciele KMPT otrzymali także informację na temat brutalnego zachowania niektórych policjantów, w tym także o pobiciu jednej osoby w radiowozie. Część policjantów miała także w niecenzuralny sposób wypowiadać się do osób zatrzymanych. Mieli oni usłyszeć m.in. homofobiczne i transfobiczne komentarze. Niektóre z zatrzymanych osób przesłuchiwane były w nocy, a czas między ich zatrzymaniem a rozpoczęciem czynności policyjnych w niektórych przypadkach wynosił ponad 5 godzin.

Pięć dni po wyjściu z aresztu "Margot" na antenie Radia ZET na pytanie, czy została uderzona przez policję, odpowiedziała: "Tak, dostałam w twarz. W Polsce się nie krępują". Aktywistka opowiedziała także o tym, jak zachowywali się policjanci w trakcie zatrzymania.

Kolejne nieprawidłowości po zatrzymaniach ws. Margot

Jak przekazuje w raporcie RPO, niektóre z zatrzymanych osób o możliwości skorzystania z pomocy prawnej dowiedziały się po złożeniu wyjaśnień i podpisaniu protokołu zatrzymania. Części z osób uniemożliwiono sprawdzenie listy kontaktów w telefonie i przekazanie numeru do osoby bliskiej.

Co więcej, nie wszyscy z zatrzymanych zostali zbadani przez lekarza, nawet jeśli taka konieczność wynikała z przepisów. Trzy osoby, z którymi rozmawiali przedstawiciele KMPT miały na ciele widoczne obrażenie, nie poddano ich jednak badaniu.

KMPT wydaje zalecenia

Wśród zaleceń dla ministra sprawa wewnętrznych i administracji znalazło się m.in.: prowadzenie obowiązku przeprowadzania badań lekarskich każdej osoby zatrzymanej przez funkcjonariuszy policji, wprowadzenie efektywnego systemu pomocy prawnej zapewniającego dostęp do adwokata od pierwszych chwil zatrzymania, a także wprowadzenie obowiązku badania osób zgłaszających zaburzenia psychiczne przez lekarzy psychiatrów.

Najwięcej rekomendacji (18) zostało skierowane do Komendanta Stołecznego Policji. Dotyczą one m.in. zapewnienie odbywania spotkań osób zatrzymanych z obrońcą w warunkach poufności, zapewnieniu, by wszystkie zatrzymane osoby były informowane o przysługujących im prawach od samego początku pozbawienia wolności, a także szczegółowym dokumentowaniu obrażeń. Pozostałe zalecenia dotyczą także m.in. przestrzeganie przez policjantów obowiązku traktowania zatrzymanych osób w sposób respektujących ich godność, czy też zaprzestanie praktyki rutynowej kontroli osobistych zatrzymanych.

Sejmowa komisja o zatrzymaniach

W ubiegłym tygodniu z informacją ministra MSWiA dotyczącą zatrzymań aktywistów zapoznała się sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Przedstawiciele tego ministerstwa, a także policja zapewniała, że zatrzymania przebiegały prawidłowo. Podkreślono także, że zatrzymania nie były motywowane politycznie. "Nikt z kierownictwa politycznego nie wydawał policji żadnych poleceń w zakresie sposobu czy w ogóle w zakresie podejmowania interwencji" - zapewnił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

