KO chce komisji sejmowej ws. prześladowania Tulei i innych sędziów

Posłowie Koalicji Obywatelskiej chcą, by sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajęła się sprawą sędziego Igora Tulei, ale i tysiąca innych sędziów i prokuratorów, którzy - w ich ocenie - są w Polsce prześladowani politycznie. Wniosek w tej sprawie do Marszałek Sejmu ma trafić jeszcze w piątek.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała, że sędzia Igor Tuleya nie zostanie zatrzymany i nie będzie doprowadzony do prokuratury. Śledczy chcieli postawić mu zarzuty karne (wcześniej ta sama Izba zdecydowała o usunięciu mu immunitetu) z tytułu ujawnienia tajemnicy ze śledztwa ws. kontrowersyjnego głosowania w Sali Kolumnowej Sejmu w 2016 roku.

Opozycja, która kwestionuje istnienie powołanej za rządów PiS Izby, jest oburzona postępowaniem podległej Zbigniewowi Ziobrze prokuratury. Posłowie KO chcą tę sprawę omówić na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w kontekście nękania sędziego Igora Tulei.

KO chce komisji Sejmu ws. prześladowania sędziów, jak Igora Tulei

"Składamy dzisiaj wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sędziów i prokuratorów w Polsce, w sprawie nękanych ludzi w naszym kraju po to, żeby opinia publiczna raz na zawsze mogła zobaczyć, jak wygląda ten system, po to, żeby nikt nie mógł uciec od odpowiedzialności, po to, żeby te wszystkie sprawy ujrzały światło dzienne" – komentował szef klubu KO Cezary Tomczyk. Dziękował też wszystkim, którzy zebrali się w czwartek przed gmachem Sądu Najwyższego w Warszawie w geście solidarności z sędzią Tuleyą. "To naprawdę bardzo ważny moment, żeby dawać wsparcie ludziom, którzy stają w obronie naszej wolności i niezależności sądów" - dodał polityk PO.

Z kolei posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz wskazała, że w Polsce prześladowanych politycznie, podobnie jak Tuleya, jest obecnie ponad tysiąc sędziów i prokuratorów. "Są to między innymi sędziowie: Beata Morawiec, Paweł Juszczyszyn, Waldemar Żurek, także prokurator Krzysztof Parchimowicz" - wskazała posłanka KO. Wiceprzewodnicząca komisji sprawiedliwości przypomniała, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE Izba Dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego i nie ma prawa orzekać. Jej zdaniem "być może Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, że skucie i doprowadzenie siłą na przesłuchanie sędziego Tuleyi stałoby się symbolem dyktatorskich rządów Jarosława Kaczyńskiego. Pokazałyby to media na całym świecie. PiS wystraszył się takiego obrotu sprawy i międzynarodowych konsekwencji, jakie mogłoby to wywołać" - oceniła Gasiuk-Pihowicz.

Poseł PiS: Powód zwołania komisji przez opozycję jest absurdalny

Szef sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poseł Marek Ast (PiS) powiedział, że posłowie opozycji mają prawo wnioskować o jej zwołanie. Natomiast sam powód jej powołania określił jako "absurdalny". "Chociażby wczorajsze rozstrzygnięcie Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego Tuleyi pokazało, że mamy niezależne sądownictwo, które nie ulega naciskom politycznym" - podkreślił szef komisji sprawiedliwości.

Dodał, że sędzia Tuleya nie jest sędzią pod specjalnym nadzorem, podlega tym samym przepisom, co każdy inny sędzia. "Była decyzja o uchyleniu immunitetu, teraz chodziło wyłącznie o zgodę na to, żeby sędzia Tuleya stawił się na przesłuchanie, skoro się nie stawia, skoro ignoruje wezwania prokuratury" - wskazał poseł partii rządzącej. W kontekście mówieniu przez opozycję o tysiącu prześladowanych sędziów poseł PiS odparł, że to "jakaś kompletna aberracja". "Opozycja próbuje podgrzewać atmosferę. Nic się nie dzieje w Polsce takiego, co by uzasadniało tego rodzaju zarzuty pod adresem Zjednoczonej Prawicy czy polskiego państwa" - zbywał Ast. Jeśli chodzi o wniosek posłów KO dotyczący zwołania posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, to - jak przypomniał - decyzję w tej sprawie podejmie marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

