Spór o KPO podzielił opozycję. KO: Lewica zdradziła demokrację

Rząd PiS będzie mógł liczyć w Sejmie na poparcie opozycji z Lewicy w sprawie KPO. Liderzy Lewicy i premier Mateusz Morawiecki potwierdzili porozumienie w tej sprawie na konferencjach prasowych we wtorek.

Oddzielną konferencję zorganizowali dziś posłowie Koalicji Obywatelskiej - Bartłomiej Sienkiewicz, Dorota Niedziela i Małgorzata Janyska. Główna siła opozycyjna w Sejmie ocenia, że PiS zawłaszczy środki z UE na cele partyjne. "PiS potrzebuje zalegalizować swój plan, pozyskując kogokolwiek z opozycji. I pozyskał: Lewicę. My stoimy na stanowisku, że to jest rzecz, z której polski rząd ma się Polakom wyspowiadać, jak chce dzielić te pieniądze" – powiedział poseł KO Bartłomiej Sienkiewicz.

KO zarzuca Lewicy zdradę. "Ideały zostały pod stołem?"

"Dzisiejsze porozumienie Lewicy z PiS powoduje, że rząd nie będzie musiał się spowiadać, jak będzie dzielił te pieniądze" - dodał. W jego opinii "Lewica zdradziła opozycję i nie tylko opozycję, ale wyborców i w pewnym sensie demokrację w Polsce". Wyjaśnił, że jedynym miejscem, w którym można dyskutować o takich kwestiach, jest sala sejmowa, a "nie gabinety, chronione przez strażników".

"Lewica dzisiaj zdradziła opozycję za ułudę wpływu. Jeżeli te pieniądze pójdą na Obajtków, na samorządy PiS-owskie, pełna odpowiedzialność za to spadnie na Lewicę" - dodał Sienkiewicz. Posłanka Dorota Niedziela przypomniała: "Trzy miesiące temu politycy Lewicy krzyczeli pod KPRM: będziesz siedział. Dziś nastąpił dzień, w którym ci sami politycy Lewicy siedzą z Morawieckim przy jednym stole". "Chcemy zapytać, czy politycy Lewicy nie czują, że oszukali polskie matki, polskie córki, polskie kobiety, paktując z ludźmi, którzy polskim kobietom zaserwowali piekło. Gdzie szczytne ideały lewicy? Czy zostały pod stołem?" - pytała.

Rząd PiS przychylił się do propozycji Lewicy, by ze środków uzyskanych dzięki KPO 30 proc. przeznaczyć dla samorządów, do tego 850 mln euro na szpitale powiatowe, 300 mln euro dla firm zagrożonych upadkiem, a kolejne wielkie środki na budowę 75 tys. mieszkań komunalnych.

Małgorzata Janyszka przypomniała warunki, jakie Koalicja Obywatelska stawiała w sprawie KPO. To 40 procent na tzw. regionalne plany odbudowy, dysponowanie tymi środkami przez marszałków, gwarancje w KPO dla programów zdrowotnych na rzecz pokrzywdzonych przez Covid, wspólny rozdział pieniędzy przez rząd, samorząd oraz przedstawicieli pracowników i pracodawców. "Żądamy od Lewicy, by przeanalizowała to układanie się pod stołem" - mówiła Janyska. "My swoje żądania przedstawialiśmy tam, gdzie trzeba - w Sejmie i w Senacie, a nie pod stołem" - dodała. Politycy KO dopytywani nie odpowiedzieli jednoznacznie, czy wobec tego będą głosować przeciw KPO w wersji ustalonej przez rząd z Lewicą.

"Będziemy podejmować decyzje na sali sejmowej, niech rząd wyłoży karty. Mamy nadzieję, że przywódcy Lewicy ochłoną i wycofają się z tego haniebnego dealu, jaki dzisiaj zawarli z PiS i z Jarosławem Kaczyńskim" – powiedział Sienkiewicz.

RadioZET.pl/PAP