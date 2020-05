Poszukiwania Kacperka z Nowogrodźca. Psy z Niemiec potwierdziły koncepcję

Piątek to już dwunasty dzień poszukiwań 3,5-letniego Kacpra, który pod koniec kwietnia zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Mimo szeroko zakrojonych działań ciągle nie udało się natrafić na ślad chłopca. Z Niemiec ściągnięte zostały specjalne psy. Według policji potwierdziły one wcześniejsze przypuszczenia. W akcję jest też zaangażowany Krzysztof Rutkowski.

Rozpoczyna się dwunasty dzień poszukiwań 3,5-letniego chłopca, który w poprzedni poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu

Matka zaginionego dziecka, Joanna Wacyk, twierdzi, że chłopiec mógł zostać porwany. Przed zaginięciem Kacpra jego ojciec miał dostawać pogróżki

Poszukiwania są skoncentrowane na rzece. Koncepcję, że to tam należy szukać chłopca miały potwierdzić ściągnięte z Niemiec specjalne psy tropiące

3,5 letni Kacper zaginał w ubiegły poniedziałek, kiedy pod opieką ojca bawił się na działce nad rzeką Kwisą w Nowogrodźcu niedaleko Bolesławca. 34-letni Rafał B. tłumaczył, że nagle stracił dziecko z oczu. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, bo okazało się, że był poszukiwany do obycia kary za przestępstwo przeciwko mieniu. Dwa dni po zaginięciu syna usłyszał zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

Tymczasem rozpoczyna się dwunasty dzień poszukiwań Kacperka. W czwartek akcję prowadzono przy użyciu łodzi. W korycie rzeki od Nowogrodźca w kierunku Parzyc. Rzekę sprawdzali też płetwonurkowie. We wtorek w akcję włączono specjalnie szkolone psy przywiezione z Saksonii. Według policji psy potwierdziły koncepcję, że dziecka należy szukać nad rzeką lub w jej nurcie.

Krzysztof Rutkowski zaangażował się w poszukiwania chłopca z Nowogrodźca

Poszukiwania 3,5-latka rozpoczęły się 27 kwietnia. Dotychczas służby przeszukały kilkaset hektarów terenu, w tym m.in. ogródki działkowe i tereny kolejowe, oraz znaczny odcinek Kwisy. Przeszukano tamę i brzegi rzeki z obu stron. W akcję poszukiwawczą włączyli się też dolnośląscy quadowcy i Krzysztof Rutkowski.

Rutkowski w Nowogrodźcu zjawił się już w ubiegłą sobotę. Były detektyw również przypuszcza, że Kacperek wpadł do rzeki, choć matka chłopca sugeruje, że dziecko mogło zostać porwane. Joanna Wacyk w rozmowie z ''Super Expressem'' powiedziała w sobotę, że ojciec Kacperka miał przed zaginięciem syna dostawać pogróżki. Rutkowski oferuje 50 tysięcy złotych dla tego, kto przekaże informacje i pomoże odnaleźć Kacperka.

3,5-letni Kacper z Nowogrodźca zaginiony

Służby i rodzina nie tracą nadziei na odnalezienie Kacperka i proszą o pomoc. Poszukiwany chłopczyk w chwili zaginięcia miał na sobie spodnie typu bojówki w kolorze czarnym i koszulkę z Myszką Miki. Dziecko może mieć przy sobie mały rowerek biegowy.

Osoby, które znają miejsce pobytu chłopca lub posiadają jakiekolwiek informacje pomocne w ustaleniu jego miejsca pobytu są proszone o kontakt z komendą w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 6496 200 lub 201.

fot. Policja

RadioZET.pl/PAP/Policja/SE