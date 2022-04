Jarosław Kaczyński został zapytany w Radiu Szczecin o znaczenie Pomorza Zachodniego dla bezpieczeństwa kraju. Wskazał, że jest ono bardzo duże "w razie wariantu najgorszego" – ale na taki musi być przygotowana polityka bezpieczeństwa.

- Gaz z portu i z rurociągu to jest coś, bez czego polska gospodarka nie mogłaby funkcjonować – przynajmniej prawidłowo funkcjonować – a to może być zaatakowane. Ten teren powinien być chroniony nie tylko przeciwlotniczo, ale także przeciwrakietowo – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: "Zabezpieczenie antyrakietowe tego terenu jest bardzo ważne"

Dodał, że wiadomo, iż "Rosjanie mają dużo rakiet. Używają ich w tej chwili w Ukrainie i jest możliwe zabezpieczenie". Wspomniał, że w tym celu potrzebne są kolejne inwestycje – mówił o możliwości wypożyczania broni w ramach reaktywowanego Lend Lease. Stwierdził, że "jest to pewna opcja", ale Polska chce też kupować broń "i to na wielką skalę".

- To zabezpieczenie antyrakietowe tego terenu jest z całą pewnością bardzo ważne. Ono się zwykle bardzo skutecznie łączy także z przeciwlotniczym. Wielkie miasta w Polsce, a Szczecin do nich należy, są miejscem, które może być szczególnie łatwo przedmiotem ataku, tym bardziej że tam jest ważny port, a obok jest port Świnoujście. Ten zespół portowy też ma dla nas znaczenie. Krótko mówiąc, to musi być teren szczególnie chroniony i oczywiście będziemy nad tym pracować, żeby ta ochrona powstała – powiedział Kaczyński.

Wicepremier zaznaczył, że Pomorze Zachodnie musi być "dobrze rozwiniętą, silną częścią kraju z dużą, silną stolicą, ale też innymi miastami i wsiami", a zaniedbania czasów komunistycznych "muszą być możliwie szybko zlikwidowane". Zapytany o samorządy jako "jednostki będące w opozycji do rządu" powiedział, że "w polskiej konstytucji i rząd, i samorządy tworzą państwo, aparat państwowy" i "w Polsce samorząd nie jest samodzielną organizacją społeczną". - To przeciwstawienie jest absurdalne i z punktu widzenia polskiej konstytucji, i z punktu widzenia polskich interesów. Musimy być państwem spójnym, dlatego, że mamy silniejszych od siebie sąsiadów i taką historię, jaką mamy – powiedział Kaczyński w Radiu Szczecin.

Kaczyński odniósł się do słów prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera o pomyłce we wcześniejszych kontaktach z Rosją. Powiedział, że cieszy się z nich, ale gdyby usłyszał je od kanclerza Olafa Scholza i minister spraw zagranicznych Annalene Baerbock, byłby również "bardzo rad". W jego ocenie powinni oni "radykalnie, jednoznacznie przesterować politykę Niemiec".

