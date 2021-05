Przełom ws. RPO? Kaczyński nie wyklucza poparcia kandydata spoza PiS

Prezes PiS był w środę gościem w Programie 1 Polskiego Radia oraz Polskim Radiu 24. Kaczyński był pytany m.in. o kandydata na RPO, którego chce wystawić Porozumienie.

–To jest sprawa uzgodniona – powiedział polityk i dodał, że wie, o kogo chodzi. Kaczyński zapewnił, że jest to też kandydat PiS.

Kaczyński: W grę wchodzi senator Lidia Staroń

Pytany, czy PiS nie będzie poszukiwało kandydata, którego jest w stanie zaakceptować także Senat, spoza świata polityki, odpowiedział:

– To jest osoba o ogromnym zacięciu społecznym. Trudno ją widzieć poza polityką w ogóle, ale to na pewno nie jest polityka partyjna – przekonywał prezes PiS. Kaczyński zapytany, czy w grę wchodzi kandydatura senator Lidii Staroń, odpowiedział: "Sądzę, że wchodzi".

Kim jest Lidia Staroń?

Lidia Staroń to senator niezależna. Wcześniej należała do Platformy Obywatelskiej, z której odeszła w 2015 roku. W tym samym roku uzyskała mandat w wyborach do Senatu, startując z własnego komitetu, pokonując kandydatów PiS i PO.

Staroń zaangażowana jest w działalność społeczną, współtworzyła Stowarzyszenie Obrony Spółdzielców. Stawała też po stronie osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych komorników i angażowała się w walkę o prawa lokatorów.

W 2019 uzyskała reelekcję w wyborach do Senatu. Staroń jest przewodniczącą Koła Senatorów Niezależnych, które współtworzy większościową koalicję w wyższej izbie parlamentu wraz z KO, PSL-Koalicją Polską i Lewicą.

Cztery nieudane próby wyboru RPO

Parlament już czterokrotnie, bezskutecznie, próbował wybrać następcę Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody. Podobnie było za czwartym razem - w czwartek Senat nie zgodził się, by urząd RPO objął powołany na to stanowisko przez Sejm poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl, oprac. AK