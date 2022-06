Kaczyński o pomocy Ukrainie: gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw

Wojna w Ukrainie to także wojna w obronie Polski, dlatego nasz kraj tak mocno zaangażował się w pomoc napadniętemu sąsiadowi. Ukraińcy otrzymali ponad 200 polskich czołgów, przeciwko wojskom rosyjskim walczyć będą też armatohaubice Krab. Polska pomagała ponadto finansowo, a jednym z nowszych zadań, jakich się podjęliśmy, jest zapobieżenie globalnemu kryzysowi żywnościowemu. Ukraińskie zboże, które nie może zostać wyeksportowane z powodu rosyjskiej blokady Morza Czarnego, będzie trafiać do odbiorców przez polskie porty.

– Jest wojna, jest blokada portów, coraz więcej transportów idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, ale z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż będzie sprzedawana tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach. To także powoduje, że opłacalność produkcji polskiego rolnika może okazać się bardzo kłopotliwa – stwierdził Donald Tusk podczas jednego ze spotkań z wyborcami. Wypowiedź tę podchwyciły rosyjskie media oraz Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o wojnie. „Sprzętem i wyszkoleniem bijemy Rosję na głowę, ale…”

Jarosław Kaczyński został poproszony przez „Gazetę Polską” do odniesienia się do słów lidera PO dotyczących transferu ukraińskiego zboża przez polskie porty. Prezes PiS stwierdził, że „nie czuje się nimi zaskoczony”.

- Zawsze gdy w grę wchodzi żywotny interes Polski, Tusk jest przeciw. Bardzo często wówczas jego punkt widzenia jest zbieżny z rosyjską propagandą. Tak jest i tym razem. Ważne jednak, by nasi rolnicy wiedzieli, że to zboże nie jest dla nich żadnym zagrożeniem. Jego odbiorcy są w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie - dodał prezes PiS.

Pomoc w eksporcie zboża to jedno z zagadnień, które były omawiane podczas polsko-ukraińskich konsultacji rządowych w Kijowie. Kaczyński poinformował, że podjęto tematy długofalowego wsparcia dla atakowanego kraju, a z jednym z celów spotkania było dalsze wzmacnianie pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej i pokazanie światu, że Ukraina działa i jest aktywna dyplomatycznie mimo wojny.

Dopytywany o inne cele, Kaczyński wyjaśnił, że rząd chciał też zbudować podstawy współpracy długofalowej – wybiegającej w przyszłość i obejmującej również rzeczywistość powojenną. - Temu służą uzgodnione i podpisane memoranda. To cel drugi - zaznaczył.

- Trzeci natomiast dotyczył już bezpośrednio sytuacji na froncie. Dokładnie ją omówiliśmy i ustaliliśmy dalsze działania, których celem jest takie wzmocnienie Ukrainy, by mogła się obronić. Z oczywistych względów nie mogę mówić o szczegółach, ale w tym wielkim zadaniu na pewno wesprzemy Kijów - podkreślił wicepremier.

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz ostrzegł przed nowym niebezpieczeństwem, jaki czyha na Ukrainę: spowszechnieniu wojny na Zachodzie i zmęczeniu społeczeństw demokratycznych konfliktem, co może doprowadzić do ograniczenia pomocy wojskowej i pojawienia się nacisków na przyjęcie rosyjskich warunków zakończenia działań wojennych. Podobne ostrzeżenia wygłosił Kaczyński.

- Zafiksowanie się Zachodu na unikaniu wojny sprawia, że w starciu z nieliczącą się z żadnymi wartościami Rosją jesteśmy w pewnym sensie słabsi; sprzętem i wyszkoleniem bijemy ją na głowę, ale sami w sobie redukujemy determinację by zwyciężyć - powiedział „Gazecie Polskiej” wicepremier.

Kaczyński był też pytany, czy możliwy jest scenariusz rozszerzenia wojny na inne terytoria. - On mógłby wejść w życie w wyniku nieracjonalnych decyzji władz w Moskwie w sytuacji kompletnej porażki na froncie lub jakichś zawirowań wewnątrz układu władzy w Rosji. Ale to jest jeden z rozpatrywanych scenariuszy, wojna zawsze ma w sobie element nieprzewidywalności - ocenił.

- Ale to nie oznacza, że spacyfikowanie – takie określenia już się na Zachodzie pojawiają – Ukrainy i danie czegoś Rosji nie niesie za sobą groźby dalszej agresji. Niesie. Proszę brać pod uwagę, że klęska Zachodu, przede wszystkim Ameryki, na Ukrainie będzie czymś poważniejszym niż Wietnam, nie mówiąc już o Afganistanie - zaznaczył prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP/Gazeta Polska