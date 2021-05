W sobotę odbyła się konwencja programowa, na której przedstawiono Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy. Jarosław Kaczyński w trakcie swojego wystąpienia akcentował konieczność umacniania naszej tożsamości i polskiej kultury. Prezes PiS zapowiedział rozbudowę polskich muzeów oraz zmiany w systemie edukacji.

- Będziemy odbudowywali zabytki, zamki, Pałac Saski w Warszawie, będziemy budowali nowe teatry, choćby nowy gmach dla opery królewskiej - mówił.

Jarosław Kaczyński ogłosił ''ogromną zmianę'' w szkołach

Kaczyński ogłosił, że w szkołach średnich nauka historii zostanie podzielona na dwa nurty - historię powszechną i historię Polski. - Dla każdego z tych nurtów będzie przeznaczone 2, 3 może nawet więcej godzin w ciągu tygodnia zajęć. Krótko mówiąc, ogromna zmiana - zaznaczył prezes PiS.

- Będziemy wprowadzali programy, które pozwolą młodzieży szkolnej zapoznawać się z Polską, i lokalnie - to będzie jeden program, i w skali ogólnopolskiej - zapowiadał. Chodzi o to, dodał, "by młodzi ludzie Polskę poznawali", by poznawali jej kulturę, historię i by się z nią wiązali. - Dziś z tym bywa różnie, musimy to zmienić, i można to zmienić - powiedział Kaczyński.

- Polska musi być Polską, Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym, krajem, który idzie do przodu - podkreślił wicepremier. W perspektywie lat trzydziestych krajem, który "chce iść jeszcze dalej, jeszcze wyżej, ciągle w górę". - Warto być Polakiem - zakończył przemówienie prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP