Kaczyński stawia Tuskowi ultimatum. Daje mu 24 godziny

Jarosław Kaczyński wysłał wezwanie przedsądowe do Donalda Tuska za wpis na Twitterze dotyczący wyborów w USA. Z informacji PAP wynika, że prawnicy przed weekendem przesłali do Tuska ostateczne wezwanie przedsądowe, w którym domagają się spełnienia przez niego kilku świadczeń, pod rygorem skierowania sprawy do sądu.