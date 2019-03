Kaczyński do Rabieja: „WARA od naszych dzieci”

- Nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację związków jednopłciowych. (...) Tu mówimy nie, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, wara od naszych dzieci - mówił w sobotę w Katowicach prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nawiązał w ten sposób do wypowiedzi Pawła Rabieja o możliwości adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na konwencji regionalnej PiS w Katowicach lider PiS nawiązywał do ubiegłotygodniowej konwencji w Jasionce, podczas której mówił m.in. o roli rodziny i ochronie dzieci, w kontekście podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+.

Zagłosuj Czy pary homoseksualne powinny móc adoptować dzieci? Tak Nie

- Liczyłem, że w ciągu tych siedmiu dni, które minęły od tamtego spotkania usłyszymy z drugiej strony, ze strony naszych przeciwników jakieś konkretne propozycje, choćby zarys jakiegoś programu. Ale w dalszym ciągu mamy tylko szczególnego rodzaju ideologie – stwierdził w Kaczyński w Katowicach.

Wtedy padły mocne słowa.

- Siedem dni temu dziękowałem za szczerość, dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość panu wiceprezydentowi Warszawy, który po prostu postawił sprawę jasno: nie chodzi o żadną tolerancję, chodzi o afirmację. O afirmację związków jednopłciowych, o małżeństwa tych związków, chodzi o to żeby miały prawo do tego, aby adoptować dzieci. My chcemy jasno powiedzieć: tu mówimy nie, a już w szczególności jeżeli chodzi o dzieci. Wara od naszych dzieci - mówił Kaczyński.

Rabiej w niedawnym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” powiedział:

„Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją”.

Później we wpisie na Twitterze Rabiej podkreślił, że wyrażone w wywiadzie opinie mają charakter „wyłącznie prywatny”. Dodał, że jest „w temacie adopcji bardzo, bardzo sceptyczny”.

RadioZET.pl/PAP/JŚ