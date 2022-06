Kaczyński zaskoczył na konferencji. Co z jego odejściem z rządu?

W konferencji wzięli udział wicepremier Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz wiceminister Maciej Wąsik. Opowiadali oni o nowej ustawie o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. W poprzednim tygodniu Michał Dworczyk na antenie Radia ZET informował, że czas Jarosława Kaczyńskiego w rządzie powoli dochodzi końca. Sugerując, że wicepremier osiągnął swoje merytoryczne cele.

Wcześniej media spekulowały, że 20 czerwca może dojść do rekonstrukcji rządu. Według informatorów reportera Radia ZET Mariusza Gierszewskiego zmiany w rządzie mogą być głębsze niż tylko zmiana na funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

Informacje te potwierdzał 6 czerwca na antenie Radia ZET Michał Dworczyk. Podkreślał on, że Kaczyński "odegrał niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ostatnie miesiące i przygotowanie do wojny, bezpieczeństwa, sytuacji na polsko-białoruskiej granicy". - Żałuję, że konsekwencją odejścia premiera Jarosława Kaczyńskiego z rządu będzie pewien brak w tym obszarze. Ale wierzę, że jako obóz Zjednoczonej Prawicy poradzimy sobie z wewnętrznymi różnicami – komentował gość w rozmowie z Beatą Lubecką.

Kaczyński zaskoczył na konferencji

- Wydaje mi się, że wykonałem w rządzie to, co miało być wykonane - stwierdził we wtorek wicepremier Jarosław Kaczyński. Pytany przez dziennikarzy o odejście z Rady Ministrów odparł, że to jest "przyszłe i niepewne". Poprosił też o cierpliwość.

W tym samym tonie Kaczyński również wypowiadał się na temat przesunięcia wyborów samorządowych

- W tej chwili nie ma żadnej ostatecznej decyzji jak rozwiązać problem związany z terminem wyborów parlamentarnych i samorządowych w podobnym czasie - powiedział prezes PiS. Według wicepremiera sprawa przeprowadzenia w podobnym czasie obu wyborów "istnieje jako pewien problem techniczny, a nie polityczny". - W tej chwili nie ma żadnej ostatecznej decyzji co do tego, w jaki sposób go rozwiązać, chociaż niewątpliwie problem jest (...). Jest to coś, nad czym wypada się bardzo poważnie zastanowić, ale jeżeli ktoś sądzi, że jest tu jakaś decyzja w tej chwili to się myli - zaznaczył prezes PiS.

RadioZET.pl/PAP