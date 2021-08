Kalendarz roku szkolnego 2021/2022. Jest zmiana terminu ferii zimowych

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 jest już oficjalny. Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 1 września i potrwa do 24 czerwca 2022 roku. Zimowa przerwa świąteczna zaplanowana jest na okres między 23 a 31 grudnia 2021 roku. Wielkanocna przerwa świąteczna w 2022 roku potrwa od 14 do 19 kwietnia. Maturzyści zakończą rok szkolny 29 kwietnia 2022 roku. Wakacje 2022 zaplanowano od 25 czerwca do 31 sierpnia.

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022. Nowy termin ferii zimowych

Przypomnijmy, że termin ferii zimowych w 2021 roku uległ zmianie ze względu na trzecią falę pandemii koronawirusa w Polsce. Uczniowie ze wszystkich województw mieli wolne od 4 do 17 stycznia. W nowym roku szkolnym 2021/2022 MEiN przywraca terminy ferii zimowych z podziałem na województwa:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie - od 17 do 30 stycznia 2022 roku,

podlaskie, warmińsko-mazurskie - od 24 stycznia do 6 lutego 2022 roku,

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie - od 31 stycznia do 13 lutego 2022 roku,

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie - od 14 do 27 lutego 2022 roku.

Zmiany w kanonie lektur. Na liście dzieła Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego

Zmiany w kanonie lektur, dodanie podstawy programowej z przedmiotu historia tańca oraz zmiana sposobu realizowania zajęć przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie to najważniejsze kwestie ujęte w rozporządzeniach podpisanych przez Przemysława Czarnka.

Nowy wykaz lektur zawiera m.in. dzieła Jana Pawła II, Stefana Wyszyńskiego oraz Zofii Kossak-Szczuckiej, polskiej powieściopisarki i współzałożycielki dwóch tajnych organizacji w okupowanej Polsce. Zmieniony kanon będzie obowiązywać od 1 września 2021 roku na wszystkich etapach kształcenia.

Powrót do szkół od 1 września

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podtrzymał w ubiegłym tygodniu w TVP Info wcześniejsze zapewnienia resortu o powrocie uczniów do szkół od 1 września. - W tym roku wszystkie dzieci i młodzież szkolna udają się do szkoły w pełnym trybie stacjonarnym - zaznaczył.

Czarnek wskazał, że jeśli wzrost zakażeń będzie duży, resort edukacji i nauki zareaguje na to odpowiednio. - Na razie na horyzoncie nie ma takich przewidywań. Jesteśmy w stałym kontakcie z ministrem zdrowia i służbami sanitarnymi. Nie przewidujemy perturbacji dla trybu stacjonarnego - oświadczył szef MEiN.

RadioZET.pl