Kalisz. Na ulicy Podgórze w niedzielę wieczorem doszło do poważnej awantury. Jak podaje portal kalisz24.info.pl, lokatorzy kamienicy ustalili, że jeden z mężczyzn mógł wykorzystać seksualnie niepełnosprawną 16-latkę. Dziewczyny od wielu godzin szukała zaniepokojona rodzina. Sąsiedzi chcieli wymierzyć karę mężczyźnie.

- Szukaliśmy jej. Zapukaliśmy do drzwi mieszkania na parterze, gdzie mieszka mężczyzna, z którym była widziana. Nie chciał otworzyć drzwi, później kiedy je otworzył, stał z rozpiętymi spodniami, mówił, że nigdzie jej nie widział i jest sam, ale dziwnie się zachowywał – relacjonowała jedna z uczestniczek awantury w rozmowie z portalem kalisz24.info.pl. – Wepchnęłam go do środka, a ona leżała półprzytomna na łóżku, ze ściągniętymi do kolan spodniami i majtkami. Wyglądała, jakby była pijana albo naćpana - dodała.

Wkrótce potem przed budynkiem zgromadziła się grupa ludzi, którzy chcieli wymierzyć karę mężczyźnie podejrzewanemu o seksualne wykorzystanie nastolatki. Na miejscu interweniowali policjanci, którzy mieli użyć gazu łzawiącego.

Kalisz. 60-latek wykorzystał seksualnie niepełnosprawną 16-latkę? Policja to sprawdza

Rzeczniczka kaliskiej policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz potwierdziła zdarzenie w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Przed budynkiem, w którym w jednym z mieszkań 16-latka przebywała z 60-letnim mężczyzną, zebrał się tłum dość agresywnie nastawionych osób. Ostatecznie policjantom udało się wejść do środka. Obecnie 60-latek przebywa u nas, w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych - poinformowała.

Jaworska-Wojnicz przyznała, że 16-latka została przebadana przez lekarzy, potem trafiła pod opiekę rodziny. Pytana o to, czy funkcjonariusze przesłuchali już 60-latka, przekazała, że zatrzymany mężczyzna był pod wpływem alkoholu i zanim zostanie przesłuchany, musi wytrzeźwieć.

Lokalna prasa podała, że 16-latka jest osobą niepełnosprawną. Policja nie potwierdza tej informacji.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/kalisz24.info.pl