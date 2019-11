O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal kalisz24.info. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz 17, w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie).

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze portalu, mężczyzna miał paść ofiarą zabójstwa. Znaleziono go bowiem z ranami kłutymi klatki piersiowej w okolicach serca, co wskazywać by mogło na fakt zadawania ciosów ostrym narzędziem.

Policja zatrzymała 21-letnią kobietę

Policja i prokuratura badają przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci kaliszanina. W rozmowie z Polską Agencją Prasową, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler potwierdził, że zatrzymana została 21-letnia kobieta.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że w czasie spotkania towarzyskiego pomiędzy pokrzywdzonym a 21-latką doszło do konfliktu, w trakcie którego kobieta dźgnęła mężczyznę ostrym narzędziem w okolice klatki piersiowej – powiedział Meler.

Kobieta uciekła z mieszkania i została zatrzymana przez funkcjonariuszy na jednej z ulic Kaliszu w niedzielę o godz. 2 nad ranem. Na poniedziałek zaplanowano jej przesłuchanie. Według ustaleń kalisz24,info. 21-latka była konkubiną denata.

