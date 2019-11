O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal kalisz24.info. Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz 17, w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu (woj. wielkopolskie).

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze portalu, mężczyzna miał paść ofiarą zabójstwa. Znaleziono go bowiem z ranami kłutymi klatki piersiowej w okolicach serca, co wskazywać by mogło na fakt zadawania ciosów ostrym narzędziem.

Do sprawy zatrzymana została 38-letnia konkubina denata, nie wiadomo jednak czy i jaki miała związek ze sprawą. Wiadomo, jedynie, że ukrywała się przed funkcjonariuszami.

Policja i prokuratura badają przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci kaliszanina. Służby nie udzielają jednak żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie.

RadioZET.pl/kalisz24,info