41-letni mężczyzna wpadł do grobowca na Cmentarzu Miejskim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu – poinformowała rzeczniczka prasowa kaliskiej policji Anna Jaworska-Wojnicz. Według relacji funkcjonariuszy, mężczyzna zajrzał do krypty, bo był ciekawy, co jest w środku.