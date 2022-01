Koszmarna pomyłka przy identyfikacji zwłok. Zmarły pochowany pod cudzym nazwiskiem

Do fatalnej pomyłki doszło przy identyfikacji zwłok w Kaliszu. Zmarłego mężczyznę pochowano pod nazwiskiem tego, który żyje. Sprawa trafiła już do prokuratury w celu przywrócenia tożsamości obu mężczyznom.

Sprawa zaczęła się 28 grudnia ubiegłego roku, kiedy w Kaliszu znaleziono zwłoki mężczyzny. Zdaniem policjantów - jak powiedziała w rozmowie z PAP oficer prasowa tamtejszej Komendy Miejskiej Policji asp. Anna Jaworska-Wojnicz - mogło to być ciało znanego im 45-latka bez stałego miejsca zamieszkania.

Koszmarna pomyłka policji. Zmarły pochowany pod cudzym nazwiskiem

Po stwierdzeniu, że do śmierci doszło z przyczyn naturalnych, o zawiadomiono o tym ojca zmarłego. Ten potwierdził, że to jego syn i pochował go 31 grudnia.

1 stycznia na policję zgłosiła się rodzina, zawiadamiając o zaginięciu 44-latka. Policjanci wszczęli poszukiwania. - Dwa dni później na ulicy zauważyli mężczyznę, którego wcześniej uznali za zmarłego - powiedziała Jaworska-Wojnicz.

W trakcie wyjaśniania wszystkich okoliczności okazało się, że poszukiwany 44-letni mężczyzna, został pochowany jako żyjący 45-latek. Sprawa trafiła do prokuratury celem przywrócenia tożsamości obu mężczyznom.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP (E. Bakowska)