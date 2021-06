Nakłonił niepełnosprawnego do jedzenia odchodów. Youtuber na dłużej w areszcie

Kamerzysta nie wyjdzie jeszcze na wolność. Po opublikowania nagrania, na którym widać, jak poniża 18-letniego chłopaka, policja zatrzymała Łukasza W. Decyzją sądu trafił do aresztu w połowie kwietnia. Sąd już po raz drugi przedłużył areszt wobec Kamerzysty o kolejny miesiąc, tym razem do 15 lipca. Prokuratura nadal zbiera dowody w tej sprawie.

Sąd przedłużył areszt dla Kamerzysty

Chodzi o nagranie z kwietnia 2021 roku, które Kamerzysta opublikował w serwisie YouTube. Widać na nim, jak płaci 18-letniemu chłopakowi za wykonywanie poniżających zadań – jedzenie kocich odchodów, skakanie z balkonu do śmietnika czy taplanie się w błocie.

– Wiadomo, że film jest wyreżyserowany. Wiadomo, że chłopak nie jadł ziemi, bo nie musiał tej ziemi jeść. Tak samo nie jadł gówna, tylko to była czekolada – bronił się youtuber.

Natomiast poszkodowany chłopak żalił się, że został oszukany. – Nie tak to miało być. Miałem wejść do sklepu bez koszulki, a oni mieli to nagrać i mi za to zapłacić. Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali – powiedział Onetowi.

