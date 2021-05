Policja aresztowała 29-letniego Dawida J. z Sulikowa, który jest podejrzany o zgwałcenie i zamordowanie 18-letniej Magdaleny. - Jak go zatrzymali, zaczął płakać. Nie chciał powiedzieć gdzie zwłoki. W końcu pękł i się przyznał - powiedział portalowi "WP" śledczy znający kulisy sprawy. Podejrzany był już wcześniej karany - w wieku 14-lat trafił do poprawczaka za zgwałcenie i uduszenie koleżanki.

18-letnia Magda ze Świńca zaginęła 24 maja. Dziewczyna pojechała skuterem po zakupy do sąsiedniej miejscowości. Wkrótce potem bliscy stracili z nią kontakt. Jedyny ślad po dziewczynie to skuter, który zostawiła pod sklepem. 26 maja ojciec zgłosił sprawę policji. Po kilku dniach, w niedzielę wieczorem śledczy znaleźli ciało 18-latki w lesie. Według nieoficjalnych informacji przed śmiercią dziewczyna została zgwałcona.

Policja po analizie nagrań monitoringu ustaliła, że 18-latka wsiadła do samochodu Dawida J. z Sulikowa. Był z nim jeszcze kolega Kamil W. Policjanci aresztowali obu mężczyzn.

Policjant, który zna kulisy sprawy mówił portalowi "WP", że gdy policjanci aresztowali Dawida J., zaczął płakać. - Nie chciał powiedzieć, gdzie są zwłoki. W końcu pękł i się przyznał - przekazał śledczy. 29-latek złożył wyjaśnienia ws. zabójstwa 18-letniej Magdy.

Dawid J. z Sulikowa wcześniej karany za zabójstwo 14-latki

Aresztowany mężczyzna był już wcześniej znany policji. Kilkanaście lat temu miał dopuścić się podobnej zbrodni. Według nieoficjalnych informacji Onet.pl Dawid J. w przeszłości został ukarany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły. Do zbrodni doszło w 2006 roku, kiedy J. miał 14 lat. Trafił wówczas do poprawczaka. Jak dowiedziało się Radio ZET, w czasie przepustek z poprawczaka, które dostawał za dobre sprawowanie, molestował w domu swoją 11-letnią siostrę. Z kolei w wieku 18 lat próbował zgwałcić kobietę i trafił do więzienia na kolejne dwa lata. Po odbyciu wyroku wrócił do rodzinnej miejscowości. Wziął ślub i założył rodzinę.

RadioZET.pl/FAKT.pl/WP.pl/Onet.pl