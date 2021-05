18-letnia Magdalena M. zginęła przez uduszenie. Podejrzany o zabójstwo 28-letni Dawid J. zawiózł ofiarę do lasu, gdzie dokonał zabójstwa, a następnie ukrył jej ciało przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi - powiedział zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Podał również, że trwa wizja lokalna z udziałem podejrzanego.

Zabójstwo 18-letniej Magdy M. jest wyjaśnianie przez prokuraturę. W poniedziałek w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona śledztwu w tej sprawie. Ciało dziewczyny odnaleziono pod Kamieniem Pomorskim. Policja aresztowała 28-letniego Dawida J., który przyznał się do zabójstwa.

Udział w konferencji wziął zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, który opisał okoliczności tej zbrodni. "26 maja ojciec pokrzywdzonej zgłosił na policji zaginięcie córki, 18-letniej Magdaleny M., która 24 maja wyszła z domu, pojechała swoim skuterem na zakupy i nie wróciła. Również nie było z nią kontaktu telefonicznego" - powiedział Sierak. Wskazał, że kluczową rolą w tej sprawie była analiza nagrań z monitoringu i danych logowania telefonu. "Policja wytypowała jako sprawcę 28-letniego Dawida J." - wyjawił prokurator, dodając, że sprawca został wytypowany dzięki wnikliwej analizie kilku monitoringów z różnych miejsc.

Prokuratura: Dawid J. udusił 18-letnią Magdę

"Ustalono, że pokrzywdzona miała problem z uruchomieniem tego skutera. Sprawca zaproponował jej pomoc w podwiezieniu. Pokrzywdzona wsiadła do samochodu. Sprawca zawiózł ofiarę do lasu, gdzie dokonał zabójstwa poprzez jej uduszenie, a następnie ukrył jej ciało przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi" – poinformował. Zaznaczył, że Dawid J. został zatrzymany 29 maja o godzinie 19.45. "W dniu wczorajszym prokurator ogłosił podejrzanemu zarzut zabójstwa przez uduszenie pokrzywdzonej" - podkreślił. "Podejrzany Dawid J. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, lecz nie wskazał, w jaki sposób dokonał tego zabójstwa. Podejrzany również nie wyjaśnił, jaką motywacją się kierował, dokonując tej zbrodni" - przekazał prokurator Sierak.

Podał również, że aktualnie trwa wizja lokalna z udziałem osoby podejrzanej. "Zabezpieczane są wszystkie możliwe dowody na miejscu zdarzenia w miejscach pobytu i w miejscach zamieszkania" - tłumaczył. "Zabezpieczony jest również samochód i skuter. Będzie szereg badań kryminalistycznych z uwagi na to, że zabezpieczono dość dużo śladów biologicznych" - podał. "Na ten etap tyle mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o okoliczności tego śledztwa" - dodał.

Ziobro: Zaostrzenie kar ma sens wobec tak zdemoralizowanych sprawców jak Dawid J.

Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył kondolencje rodzinie zamordowanej dziewczyny. "Współczuję rodzinie, brak jakichkolwiek słów, które mogłyby być adekwatne do tego bólu i cierpienia" – powiedział. Zapowiedział też zaostrzenie kar. Zdaniem ministra, sprawca zabójstwa 18-letniej Magdy M. został w przeszłości "bardzo łagodnie" potraktowany przez wymiar sprawiedliwości.

Jako minister sprawiedliwości-prokurator generalny znam znacznie więcej takich przypadków, gdzie zdemoralizowany, zły człowiek, który już wcześniej dał się poznać jako gotowy do popełnienia najcięższych zbrodni i przestępstw, po odbyciu stosunkowo łagodnej kary, wychodzi na wolność i znowu komuś czyni krzywdę, czy nawet odbiera życie. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny

Ziobro podkreślił, że "zaostrzenie kar ma sens, stosowanie długoletnich kar pozbawienia wolności ma sens, właśnie wobec takich zdemoralizowanych sprawców". "Nie można dalej mówić i pocieszać się, że to tylko nieuchronność kary wszystko załatwi. Otóż jest kategoria sprawców zdemoralizowanych, o tak mocnych predyspozycjach do przestępstw, że jedynym skutecznych narzędziem ochrony jest ich długotrwała izolacja" – podkreślił minister. Ziobro zapowiedział, że jego resort zaostrzy kary za najcięższe przestępstwa. Minister zapewnił, że prace nad nowymi przepisami trwają, nie zdradził jednak szczegółów.

"Dlatego ufam, że zmiany w prawie karnym, które ponownie będę starał się w tym zakresie przedstawić, które zawsze do tej pory budziły opór w polskim parlamencie i sprzeciw, w myśl tych haseł, że tylko nieuchronność i szybkość kary - to mam nadzieję, że te straszne dramaty dadzą do myślenia tym, którzy tworzą w Polsce prawo" - powiedział Ziobro. Prokurator generalny poinformował też, że wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przygotował zmiany w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich i przedstawi je w najbliższych dniach.

Dawid J. z Sulikowa wcześniej karany za zabójstwo 14-latki

Przypomnijmy, że Dawid J. w przeszłości został ukarany za zgwałcenie i uduszenie koleżanki ze szkoły. Do zbrodni doszło w 2006 roku, kiedy J. miał 14 lat. Trafił wówczas do poprawczaka. Jak dowiedziało się Radio ZET, w czasie przepustek z poprawczaka, które dostawał za dobre sprawowanie, molestował w domu swoją 11-letnią siostrę. Z kolei w wieku 18 lat próbował zgwałcić kobietę i trafił do więzienia na kolejne dwa lata.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl