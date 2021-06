Zabójstwo Magdy M. wyjaśnia prokuratura, która skierowała do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego Dawida J. 28-latek przyznał się już do winy. Jak poinformował we wtorek rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala, sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie m.in. ze względu na zagrożenie surową karą. Podejrzanemu mężczyźnie grozi od 8 lat do dożywotniego więzienia.

Zabójstwo Magdy M. Podejrzany Dawid J. aresztowany na trzy miesiące

Ciało 18-letniej Magdaleny M. znaleziono w niedzielę w lesie pomiędzy miejscowościami Sulikowo a Świniec, ok. 10 km od Kamienia Pomorskiego. Dziewczyna zaginęła w ubiegły poniedziałek, pojechała swoim skuterem na zakupy i nie wróciła, nie było też z nią kontaktu.

O okolicznościach jej śmierci informował w poniedziałek zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Jak podał, kluczowa w tej sprawie była analiza nagrań z monitoringu i danych logowania telefonu; policja zatrzymała 28-letniego Dawida J. Ustalono, że dziewczyna miała problem z uruchomieniem skutera, a 28-latek zaproponował, że ją podwiezie. W lesie miał ją udusić i ukryć ciało przy korzeniach drzew, przykrywając je liśćmi. Prokurator postawił Dawidowi J. zarzut zabójstwa. 28-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale nie podał, jak to zrobił ani czym się kierował. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro potwierdził w poniedziałek wcześniejsze doniesienia prasowe, że Dawid J. był wcześniej karany za gwałt i za morderstwo, którego dopuścił się w wieku 14 lat na koleżance ze szkoły.

