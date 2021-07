Mieszkaniec Kamieńca Ząbkowickiego na Dolnym Śląsku znalazł w walizce zwłoki noworodka. Sprawę bada już prokuratura. Śledczy zakładają, że mogło dojść do zabójstwa pod wpływem porodu.

Zwłoki dziecka mieszkaniec Kamieńca Ząbkowickiego znalazł, gdy sprzątał dom po byłych lokatorach, członkach dalszej rodziny. Mężczyzna w piwnicy znalazł walizkę, kiedy ją otworzył, zobaczył worek. W środku były ludzkie szczątki.

Według wstępnych ustaleń prokuratury to zwłoki noworodka, szczegóły wyjaśni sekcja zwłok, która zaplanowana jest na poniedziałek.

Prokuratura rejonowa w Ząbkowicach Śląskich wszczęła śledztwo i będzie wyjaśniać okoliczności śmierci dziecka. Na razie śledczy przyjęli, że to mogło być zabójstwo pod wpływem porodu, za co grozi do 5 lat więzienia.

Radio ZET