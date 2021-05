12-latek spadł ze słupa energetycznego. Ma ciężkie poparzenia, walczy o życie

12-latek z Kamiennej Góry spadł ze słupa energetycznego. Jest w ciężkim stanie w szpitalu – informuje reporterka Radia ZET, Grażyna Wiatr. Ma poparzenia trzeciego i czwartego stopnia. Nastolatek bawił się z dwoma kolegami na obrzeżach miasta, wyjaśniamy co się dokładnie stało – powiedziała Paulina Basta z kamiennogórskiej policji.

Wypadek przy zabawie na linii średniego napięcia. 12-latek spadł ze słupa energetycznego, w trakcie niebezpiecznej zabawy z kolegami. Przy upadku chłopiec poparzył się, dotykając nieizolowanego przewodu.

Kamienna Góra: 12-latek spadł ze słupa energetycznego. Z ciężkimi poparzeniami trafił do szpitala

"W trakcie tej zabawy na dwóch poprzeczkach łączących słupy, 6 metrów nad ziemią, stracił równowagę i złapał się ręką za niezaizolowany przewód pod napięciem. W wyniku czego doszło do porażenia prądem" – powiedziała nam Paulina Basta, z policji w Kamiennej Górze.

Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala we Wrocławiu, ale lekarze zdecydowali, że ze względu na ciężkie poparzenia potrzebny jest transport do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim.

RadioZET.pl/oprac. BCh