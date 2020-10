Nie żyje 12-letnia dziewczynka, ofiara wybuchu gazu w bloku w Kamiennej Górze w sierpniu tego roku. Dziecko zostało mocno poparzone, w stanie bardzo ciężkim trafiło do szpitala. Informację przekazał PAP dyrektor szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.

Do wybuchu gazu w jednym z bloków przy ulicy Piastowskiej w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) doszło 25 sierpnia. W mieszkaniu, w którym wybuchł gaz, a następnie rozprzestrzenił się pożar, znajdowała się jedynie 12-letnia dziewczynka.

Wiadomo, że w bloku prowadzone były wówczas prace przy wymianie instalacji. Oprócz dziewczynki nikt nie ucierpiał.

Wybuch gazu w Kamiennej Górze. Wskutek pożaru zmarła poparzona 12-latka

Kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci w Ostrowie Wlkp. dr Krzysztof Grala poinformował dziś o śmierci dziecka. Przyczyną była choroba oparzeniowa, obejmująca aż 90 procent powierzchni ciała.

Do tego trzeba dołączyć oparzenie dróg oddechowych. Dalsze rzeczy to były następstwa tej bardzo ciężkiej choroby. Uważam, że 45 dni walki o życie to był i tak duży sukces – powiedział lekarz.

Dziewczynka trafiła do szpitala z rozległymi oparzeniami śmigłowcem LPR. Przy przyjęciu doktor Witold Miaśkiewicz przekazał PAP, że stan 12-latki jest „bardzo ciężki z uwagi na to, że dziewczynka doznała oparzenia ekstremalnego”. - Na początku toczyliśmy walkę ze wstrząsem i z niewydolnością wielonarządową – mówił dr Miaśkiewicz.

