Pożar motorówki na Narwii w miejscowości Karniewek (powiat pułtuski, województwo mazowieckie). O zdarzeniu poinformowali na Facebooku funkcjonariusze legionowskiego WOPR. W sobotę doszło do pożaru motorówki na Narwii, którą płynęły dwie osoby dorosłe oraz trójka dzieci.

- przekazało Legionowskie WOPR.

Jak informują ratownicy, w wyniku pożaru poparzona została jedna osoba. W sieci opublikowano zdjęcia z akcji.

Po dotarciu na miejsce załoga 201 przystąpiła do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, a załoga 210 do gaszenia pożaru. Chwilę później na miejsce dotarła karetka wodna. Na łodzi znajdowało się 5 osób (2 dorosłych i 3 dzieci), 1 osoba została przetransportowana do szpitala. Łódź została ugaszona przez załogę 210