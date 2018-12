Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W studiu TVP Info wypadek w czeskim Karwinie, w którym zginęło 12 polskich górników, w piątkowe popołudnie komentował m.in. Tadeusz Płużański - były szef publicystyki w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a obecnie związany z TVP Historia.

W jego ocenie po tym, jak w latach 90. rozpoczęto proces zamykania polskich kopalń, górnicy są zmuszeni wyjeżdżający do pracy za granicę np. do Czech.

"Górnicy muszą pracować w takich warunkach"

- Najpierw komuna pacyfikowała polskie zakłady, (…) potem przyszedł Balcerowicz ze swoją terapią szokową, on też pacyfikował polskie kopalnie. I niestety ten trend trwał jeszcze do niedawna, za rządów Platformy Obywatelskiej i pani Kopacz też zamykano kopalnie. Wystarczy pojechać na Śląsk, żeby zobaczyć ile tam jest zakładów, przede wszystkim kopalni zamkniętych. I dlatego górnicy muszą szukać pracy gdzie indziej - podkreślił Płużański.

- To jest przymus dla górników, że muszą pracować w takich warunkach - dodał publicysta. Wskazał ponadto, że "nieprzypadkowo teraz trwa w Polsce proces repolonizacji". - Żeby jeszcze spróbować odbudować to, co niszczyła komuna i Leszek Balcerowicz - powiedział Płużański.

Podobnego zdania byli również pozostali goście programu w TVP Info.

- Górnicy wyjeżdżali, bo nie ma w Polsce odpowiednich warunków. (…) Wiadomo, ze m.in. standardy w wyniku poprzednich ośmiu lat polityki rabunkowej jeśli chodzi o górnictwo tzn. brak inwestycji, ale eksploatacja - wskazał publicysta Jerzy Jachowicz z tygodnika „Sieci”.

- Za poprzednich rządów kopalnie były zaniedbane, słyszeliśmy, że są nierentowne. Polscy górnicy nie mieli wyjścia, musieli tam pracować - powiedziała Lidia Lemaniak z portalu Niezależna.pl.

Komentatorzy i politycy bardzo krytycznie odnieśli się na Twitterze do wypowiedzi publicystów w TVP Info.

Wypadek w kopalni

W wyniku czwartkowej katastrofy w kopalni w Karwinie w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego zginęło 13 górników.

Dwunastu miało obywatelstwo polskie - jeden z nich od ponad 20 lat mieszkał w Czechach. Jeden górnik był obywatelem Czech. Zakład Górniczy nr 2 (dawna kopalnia „ČSM”) należy do koncernu OKD, jedynego producenta węgla kamiennego w Czechach.

RadioZET.pl/Gazeta.pl/PAP/PTD