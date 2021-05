Czy osoby, które nie chcą się szczepić przeciw Covid-19, powinny być karane? Takie rozwiązanie postuluje część lekarzy, argumentując to koniecznością przymuszenia do szczepień części obywateli, w celu zwiększenia szans w walce z pandemią. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości - takie działania byłyby sprzeczne z prawem.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia ubiegłego roku. Jak dotąd wykonano ponad 16,3 mln szczepień – podano w środę na rządowych stronach. W pełni zaszczepione, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, a także jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest prawie 4,8 mln osób.

1/3 Polaków nie chce się szczepić. Część lekarzy: należy rozważyć kary

Wciąż jest jednak spora grupa Polaków, która nie chce i nie zamierza poddać się szczepieniom. Według sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat na zlecenie Wirtualnej Polski aż 33,6 proc. ankietowanych nie zamierza poddać się szczepieniom. Część lekarzy i ekspertów obawia się, że poziom wyszczepienia nie będzie wystarczający do osiągnięcia zbiorowej odporności, a co za tym idzie, do całkowitego powrotu do normalności.

Pojawiają się więc propozycje, aby ograniczeniami bądź karami potraktować tych obywateli, którzy nie chcą się szczepić. Według np. prof. Miłosza Parczewskiego, głównego lekarza ds. Covid-19 w Zachodniopomorskiem i jednego z doradców premiera ds. pandemii, "nie można nikogo siłą, ani przepisami zmusić do szczepienia się przeciwko Covid-19, ale można sprawić, żeby taka osoba sama zdecydowała, że się zaszczepi".

- Nie można dać takim ludziom szansy na zakażanie innych - przekonywał niedawno w rozmowie z reporterem Radia ZET Miłoszem Gocłowskim. Zdaniem lekarza, można by rozważyć np. wprowadzenie godziny policyjnej dla niezaszczepionych lub zakazu przemieszczania się między województwami.

Kary za odmowę szczepień przeciw Covid-19. Prawnicy: to niekonstytucyjne

A co o tym wszystkim sądzą prawnicy? Oni nie mają wątpliwości - pod względem prawnym kary za niezaszczepienie się byłyby trudne do wyegzekwowania, ponieważ w konstytucji znajduje się zapis o dobrowolności szczepień.

Trudno mi sobie wyobrazić rozwiązania prawne, które karałyby ludzi nieprzystępujących do dobrowolnych szczepień. Kłóci się to z oznaczeniem tych szczepień jako dobrowolnych. Dobrowolność w znaczeniu prawnym rozumiem jako stan, w którym zarówno decyzja o wyrażeniu danej woli, jak i jej brak, nie rodzą negatywnych konsekwencji prawnych. [...] Nie można karać za coś, co jest dozwolone

- twierdzi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" adwokat Rafał Rozwadowski. – Nie można zmuszać nikogo do brania udziału w eksperymentach medycznych, bo tak właśnie są traktowane te szczepienia. Ryzyko jest istotne, dlatego też każda decyzja powinna być podejmowana indywidualnie – dodaje (także w rozmowie z "Rz") radca prawny Maciej Gawroński z Kancelarii Gawroński & Partners.

Kary bądź ograniczenia w korzystaniu z dóbr i usług za brak szczepień wciąż jednak mogłyby zostać usankcjonowane prawnie. Musiałyby się jednak zmienić przepisy. Jak przekonuje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" radca prawny Piotr Pałka, "wszystko zależy od tego, czy zostaną one ujęte w rozporządzeniu ministra zdrowia, które określa wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych".

Zdaniem prawnika, podstawa prawna do uznania szczepień za obowiązkowe istnieje w polskim porządku prawnym od lat i gdyby nowelizacja przepisów objęła także szczepienia przeciw Covid-19, byłoby to zgodne europejską konwencją o ochronie praw człowieka.

RadioZET.pl/rp.pl/wp.pl/MG/Twitter