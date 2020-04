Od 20 kwietnia zmodyfikowano rządowe obostrzenia dotyczące obecności w obiektach religijnych oraz uczestnictwa we mszach świętych. Teraz może w nich przebywać nie 5 osób (jak dotychczas), ale jedna osoba na 15 m2 (nie licząc oczywiście osób zaangażowanych w odprawianie liturgii). Oznacza to, iż frekwencja podczas nabożeństwa zależy przede wszystkim od metrażu świątyni. Nadal obowiązuje jednak przepis o zakrywaniu nosa i ust w kościele (nie dotyczy on jednak duchownych).

Do tego właśnie odniósł się podczas niedzielnej mszy proboszcz parafii św. Mikołaja w Wielu na Kaszubach (woj. pomorskie), ks. Jan Flisikowski. Wedle nowych wytycznych, do tamtejszego Sanktuarium Kalwaryjskiego wejść może maksymalnie 70 osób.

Cieszę się, że po dłuższej nieobecności was wszystkich widzę. Może nie wszyscy jeszcze wrócili, bo niektórzy są jeszcze ludźmi lęku, ludźmi grobu, nie mają odwagi wyjść. Wy się odważyliście, dlatego chciałbym was wszystkich przytulić do swojego serca. Niestety, jest to niemożliwe

- mówił ks. Flisikowski cytowany przez Gazeta.pl, która opisała tę historię. Dalej kontyniował: - Jest taki przepis w prawie państwowym, że dyrektor danego zakładu ma możliwość zwolnienia z noszenia maseczek pracowników, którzy są obecni na terenie zakładu. Jeżeli przyjmiemy, że świątynia jest moim miejscem pracy, to możecie, jeśli chcecie, zdjąć maseczki. Nie musicie być zamaskowani, bo co to za uczestnictwo we Mszy Świętej, kiedy chuchamy sobie, kiedy nie możemy żywo uczestniczyć w liturgii (cytat również za: Gazeta.pl).

Jego zdaniem, msze transmitowane przez radio, telewizję bądź internet nie wystarczą, aby w pełni doświadczyć Eucharystii i że "nie da się przenieść wiary w przestrzeń wirtualną". - Pewnie, że ci, którzy są słabszej wiary, powiedzą "jest dyspensa". No tak, a nie czujesz głodu Chrystusa? Jeśli nie czujesz głodu, to jest źle - mówił, cytowany przez portal.

Daliśmy sobie wdrukować, że nie zakazimy się w sklepie, gdzie czasami jest ścisk. Ktoś próbował nam wdrukować, że zakazimy się w kościele. Czym? Chyba miłością i dobrocią

- stwierdził. Zaznaczył, jak podaje serwis, że nie namawia nikogo do buntu przeciwko władzy, a jedynie zachęca, aby w obliczu złagodzenia restrykcji liczniej gromadzić w świątyni. Zapowiedział, że nie będzie zbierał datków na tacę i oświadczył też:

Były różne epidemie, hiszpanka, inne. Co robili nasi ojcowie? Oni przychodzili do kościoła, a nie z kościoła wychodzili. Wam się kierunki pomyliły ostatnio. I dlatego, jak patrzę na was, to cieszę się, że jesteście, bo bez was nie ma Kościoła.

Gazeta.pl poprosiła proboszcza Flisikowskiego o komentarz do jego niedawnej homilii. Ten w odpowiedzi przesłał do portalu oświadczenie, które redakcja - zgodnie z prośbą duchownego - opublikowała w całości:

Stwierdzam, iż nigdy nie kwestionowałem zarządzeń Władz Państwowych czy Ekspertów; solennie przestrzegaliśmy i nadal przestrzegamy tych wytycznych, jeśli chodzi o liczbę uczestników Mszy świętych czy nabożeństw, o czym mogą zaświadczyć moi Parafianie.

Sformułowanie: "ludzie lęku, grobu" pochodzi od śp. Księdza Piotra Pawlukiewicza, który był i jest nadal moim wzorem kaznodziejstwa. Określenie zostało użyte w formie religijnej, abyśmy wyszli ze swoich utartych schematów i przyzwyczajeń – czyli ze swoich grobów, ku Jezusowi. Podkreślałem, iż w zamknięciu człowiek się boi tak, jak apostołowie, dopiero wyjście w stronę Jezusa i z Jezusem daje pełną rzeczywistość wiary. Apelowałem, abyśmy byli świadomi, iż płyniemy łódką, którą jest rodzina, parafia, Ojczyzna; kapitanem jest Jezus, a my abyśmy nią nie kołysali, nie szukali różnic między sobą, ale zgodnie wzięli się do wioseł w myśl przesłania Św. Jana Pawła II: "solidarność to jeden z drugim… a jeśli brzemię to niesione razem we wspólnocie".

Nikogo nie zmuszam do przychodzenia do Kościoła, zawsze powtarzam: jeśli chcesz. Wręcz apelowałem i nadal mówię: jeśli ktoś jest chory, to w imię miłości bliźniego: niech pozostanie w domu.

W ogłoszeniach zawarta była informacja: jeśli ktoś uczestniczy we Mszy świętej poprzez transmisję internetową, a chciałby w ciągu dnia przyjąć Chrystusa w sposób rzeczywisty (bo akurat przyszedł do sklepu po zakupy), to zapraszam, jestem do dyspozycji, przyjdę do Kościoła i podam Komunię Świętą. Kościół jest przez cały dzień otwarty, wystawiony jest Najświętszy Sakrament, abyśmy mogli wejść i się pomodlić, czy skorzystać z sakramentów świętych

Była również informacja co do sposobu przyjęcia Komunii Świętej: mówiłem o dwóch formach, które są możliwe: do ust i na dłoń.

Nasza świątynia jest sporych rozmiarów, apeluję wciąż, aby wierni zachowali dystans od siebie i aby na przejściach z domu i do domu zakładali maseczki; sam zresztą to czynię, choć jestem po różnych schorzeniach kardiologicznych.

Podałem również informację: jeśli ktoś lęka się o siebie, swoją rodzinę – wszak nie ma tu bohaterów - każdy z nas po trosze boi się o swoje zdrowie, życie czy przyszłość – to jest żal doskonały za grzechy i komunia duchowa; informacja jest zamieszczona na parafialnej stronie internetowej.

Co do zdejmowania maseczki podczas Mszy świętej: informuję, iż jest przepis, który na to pozwala. Szef zakładu pracy ma możliwość zwolnienia swoich pracowników z tego obowiązku we wnętrzu. Ten przepis przekazałem i mówiłem: jeśli ktoś chce, to może to uczynić. Ale przypomniałem na koniec, aby przy wyjściu każdy pamiętał o wprowadzonym obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zwolniłem również wiernych w niedzielę wczorajszą z kolekty. Stwierdziłem: mnie chodzi o Was i Wasze zbawienie, a nie o pieniądze.

Reasumując, pragnę stwierdzić, iż nigdy nie wzywałem i nie zamierzam tego czynić w przyszłości i wzywać do nieposłuszeństwa wprowadzonym zarządzeniom czy ustawom przez Władze Kościelne czy Państwowe.

ks. Jan

Sanktuarium Kalwaryjskie w Wielu

RadioZET.pl/Gazeta.pl