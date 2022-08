Katastrofa ekologiczna na Odrze. Wody Polskie odbierają telefony z pogróżkami

Do Wód Polskich dzwonią ludzie z zastrzeżonych numerów, ale także z tych, których właścicieli łatwo zidentyfikować - ustalił dziennikarz Radia ZET Krzysztof Kiryczuk. Już w pierwszych zdaniach padają niecenzuralne słowa. Pojawiają się też SMS-y z prośbą o przekazanie politykom niewybrednych opinii na temat ich pracy wokół sytuacji na Odrze.

W jednej z takich wiadomości miało oberwać się ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi i innym politykom, których dzwoniący nie darzą sympatią.

Śnięte ryby w Odrze. Służby badają wodę

W czwartek na konferencji prasowej w Cigacicach w Lubuskiem wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski zapewnił, że badania wody z Odry, w której doszło do masowego i niespotykanego na taką skalę śnięcia ryb, zostaną udostępnione w ciągu tygodnia.

Tymczasem Niemcy już znają wyniki analiz. Niemiecki portal rbb24 podał, że w Odrze odkryto tak wysokie stężenie rtęci, że badanie musiało zostać powtórzone. "Według Federalnej Agencji Środowiska rtęć jest toksyczna dla ludzi i zwierząt. Ponieważ nie może być wydalana, gromadzi się w organizmie" - przypomniał serwis. Eksperci nie przesadzają jednak, że to rtęć spowodowała zgony zwierząt w rzece.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba przekonywał w czwartek na konferencji prasowej, że to nieprawda, jakoby nie przeprowadzono badań wody po stwierdzeniu zjawiska śnięcia ryb w Odrze. Podkreślił, że Inspekcja Ochrony Środowiska zareagowała od razu po otrzymaniu informacji o tym fakcie. Dodał, że by wyjaśnić przyczynę śnięcia ryb, zostały pobrane próbki wody.

- Mamy najprawdopodobniej do czynienia z popełnieniem przestępstwa polegającym na tym, że wprowadzono do wody substancję, która wywołuje śmierć ryb i innych organizmów. To w tej chwili jest weryfikowane – oświadczył.

RadioZET.pl/Radio ZET/PAP