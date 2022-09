Katastrofa lotnicza w Łódzkiem. Są ofiary śmiertelne

Do katastrofy doszło w sobotę po godz. 14 na lotnisku w miejscowości Glina. Jak podało Radio Łódź, rozbił się tam samolot piotrkowskiej strefy zrzutu. Był to skyvan przeznaczony do transportu skoczków.

Zginęła załoga samolotu. - Potwierdzam, że zginęły dwie osoby, które były na pokładzie - przekazał polsatnews.pl mł. bryg. Wojciech Pawlikowski z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

Samolot rozbił się w miejscowości Glina. Nie żyją dwie osoby

Straż przekazała też, że na pokładzie znajdowało się 20 skoczków. Wyskoczyli oni z samolotu zanim się rozbił.

Na miejscu trwa akcja służby - straży pożarnej i policji. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Policja opublikowała zdjęcie z miejsca katastrofy. Widać na nim, że samolot uległ całkowitemu zniszczeniu.

RadioZET.pl/Radio Łódź/Polsatnews.pl