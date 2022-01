"Katastrofa nieudolności rządu", "macie krew na rękach". Burza na Twitterze po konferencji szefa MZ

Adam Niedzielski poinformował na konferencji prasowej o skokowym wzroście infekcji koronawirusem. - Mamy 30 586 nowych zakażeń. To wzrost o 90 proc. - alarmował szef MZ. Jak dodał, już ponad 20 proc. wszystkich przypadków stanowi nowy wariant, Omikron. - Sytuacja jest dramatyczna - podkreślił.

Minister zdrowia zaznaczył, że tak duży wzrost zakażeń wymaga podejmowania specjalnych kroków. - Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu obowiązku przejścia na pracę zdalną w administracji publicznej – przekazał szef MZ. Zaapelował także do pracodawców w całej Polsce o to, "by w miarę możliwości, na ile jest to w poszczególnych branżach możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem". Wspomniał także o nowym "pakiecie projektów" ukierunkowanym na walkę z piątą falą koronawirusa.

Niedzielski podkreślał, jak ważna w obecnej sytuacji jest "ustawa procedowana w Sejmie". Chodzi o poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej, którego autorami jest grupa posłów PiS, w tym poseł Czesław Hoc (PiS). Zapisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia infekcji wirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy". Pytany o obostrzenia, szef MZ odpowiedział, że cały czas one obowiązują, np. w hotelach, gdzie limity mogą być przekraczane tylko w przypadku okazania certyfikatu lub statusu ozdrowieńca.

Wzrost zakażeń o 90 proc. Niedzielski bije na alarm. Fala komentarzy

Po konferencji prasowej ministra Adama Niedzielskiego na Twitterze zaroiło się od komentarzy. Politycy, dziennikarze i przedstawiciele służby zdrowia krytycznie odnieśli się do kroków szefa MZ w walce z pandemią. "30 tys. zakażeń koronawirusem. 30 tysięcy!!! Co robi rząd? Nic" - napisał Marcin Kierwiński z PO.

"Katastrofa nieudolności rządu. Nic dziwnego, że Rada Medyczna nie chciała autoryzować tych zaniechań. Liczę, że minister zdrowia za chwilę ogłosi dymisję" - dodał Michał Szczerba (KO).

Część polityków zarzuca ministrowi nieudolność w związku z wprowadzeniem w życie ustawy dotyczącej paszportów covidowych. "Nic tylko pogratulować antyszczepionkowcom z PiS, którzy sabotują wszelkie prace swojego własnego rządu nad ustawami, które mogłyby ograniczyć liczbę zachorowań i zgonów" - skomentował nowe doniesienia z konferencji Jan Strzeżek (Porozumienie).

Według europosła Andrzeja Halickiego dane dotyczące zakażeń to "totalny paraliż służby zdrowia". "Natychmiast wprowadzić obowiązek okazywania certyfikatów covidowych, albo do dymisji. Ilu ludzi chce Pan mieć jeszcze na sumieniu, Panie Niedzielski?" - pytał na Twitterze.

"Mówiliśmy, ostrzegaliśmy, prosiliśmy. Co zrobił rząd? NIC. »Jakoś to będzie.« Macie krew na rękach. Jesteście obrzydliwi w swojej nieudolności. To nie jest kolejna afera. To narażanie Polek i Polaków na uszczerbek na zdrowiu i śmierć" - dodał z kolei rzecznik Protestu Medyków Gilbert Kolbe.

Analityk Michał Rogalski zwrócił uwagę, że "w ciągu ostatniej doby liczba aktualnie objętych kwarantanną wzrosła o 116 tys. (w dwa dni o 227 tys.)". "Za chwilę pół kraju będzie chora i panicznie będą zmieniane zasady i czas trwania kwarantann. Jak zwykle nie można było się przygotować wcześniej" - ocenił.

Bezczynność wytknął rządzącym dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz. "Ponad 30 tys. zakażeń, a rząd nie wprowadza obostrzeń, rozgrywa Radę Medyczną przy premierze, która rezygnuje z doradzania, bo władza woli słuchać antyszczepionkowców, nie ekspertów. Jest gorzej i będzie jeszcze gorzej" - podsumował.

RadioZET.pl