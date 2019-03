Katastrofa samolotu MiG-29. Na nagraniu widać chwilę katapultowania się pilota [WIDEO]

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak relacjonują świadkowie katastrofy samolotu MiG-29, do zdarzenia doszło około godziny 13.10. Samolot leciał nierówno, bardzo nisko - mówi mieszkanka wsi Drgicz (woj. mazowieckie). Miejsce wypadku zabezpieczyła już policja i żandarmeria wojskowa.

- On tak niby leciał i w bok i w górę i w dół, tak jak po schodkach, już się psuł. Później było słychać huk, potem drugi i z nad lasu pojawił się ''grzyb wybuchu" - relacjonował jeden z mężczyzn, którzy dotarli do wraku samolotu.

- To było tu w lesie, kilkaset metrów od miejsca, gdzie stoimy (środek wsi Drgicz - red.), jak myśmy we czterech tam zajechali, byliśmy tak jak tu po drugiej stronie samochodu stoją, ale przyjechała policja i nas odganiała. To się paliło, nie można było bliżej podejść. Jak samolot spadł, to akurat byłem na podwórku, wsiadłem w samochód i podjechałem do miejsca zdarzenia. Podszedłem bliżej, kopnąłem tą osłonę kabiny, która leżała 15-20 m od samolotu, który spadł i wybuchł. Taki zardzewiały ten samolot był, stary - tłumaczył inny naoczny świadek.

Katastrofa samolotu MiG-29. Nagranie z chwili katapultowania się pilota

Według relacji mieszkanki wsi Drgicz, która widziała wypadek, pilot katapultował się około 2 km od wioski. Nagranie z tego momentu opublikowano w mediach społecznościowych:

Do awarii samolotu doszło około godz: 13:15, w czwartej minucie po starcie z lotniska. Samolot miał odbywać lot techniczny po prowadzonych na nim pracach. Miejsce wypadku zabezpiecza obecnie policja oraz żandarmeria wojskowa, które blokują wjazd na teren wypadku.

Po poniedziałkowym wypadku loty myśliwców MiG-29 zostały wstrzymane - poinformował rzecznik Dowództw Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak.

RadioZET.pl/Twitter/PAP/DG