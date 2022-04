Zmarł szósty górnik z kopalni Pniówek. "Miał oparzenia 90 proc. powierzchni ciała"

To szósta śmiertelna ofiara środowych wybuchów metanu w kopalni Pniówek. Siedmiu osób dotąd nie odnaleziono.

Z informacji szpitala wynika, że stan zmarłego w niedzielę pacjenta był skrajnie ciężki – miał oparzenia 90 proc. powierzchni ciała, w tym 35 proc. oparzeń III stopnia wraz z oparzeniem dróg oddechowych. W siemianowickim szpitalu leczonych jest nadal 20 ofiar środowej katastrofy w kopalni Pniówek.

Katastrofa w kopalni Pniówek. Zmarł szósty górnik

W środę, kwadrans po północy, doszło do dwóch wybuchów metanu w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Pniówek w Pawłowicach. Cztery osoby zginęły w kopalni, a dwie kolejne w szpitalu. Wciąż nie odnaleziono siedmiu osób.

Akcja poszukiwawcza została przerwana w piątek ponieważ w czwartek wieczorem doszło do czterech kolejnych wybuchów metanu. Rannych zostało 10 ratowników górniczych, którzy pracowali przy wydłużaniu lutniociągu (przewodu doprowadzającego powietrze – red.) w chodniku N-12 w rejonie ściany N-6, który miał umożliwiać dojście do poszukiwanych od środy siedmiu górników. Sztab akcji zdecydował o izolowaniu do ustabilizowania się atmosfery w tej części kopalni, żeby nie zagrażała ludziom w pozostałej części zakładu.

RadioZET.pl/PAP - Anna Gumułka