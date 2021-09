Dwaj policjanci z Katowic zostali zawieszeni w związku z wyciekiem drastycznych zdjęć zwłok 19-latki, którą rozjechał autobus miejski w Katowicach. Zdjęcia ofiary pojawiły się w sieci, nakręcając falę nienawistnych komentarzy. Sprawa może trafić do sądu.

O wypadku, w którym kierowca autobusu miejskiego ruszył z impetem na stojącą przed szybą pojazdu grupkę ludzi, mówiła cała Polska. Zdarzenia nie przeżyła 19-latka. 31-letni kierowca usłyszał już zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa kolejnych osób, czeka na rozprawę sądową w areszcie.

W sprawie pojawił się nowy, nieznany wcześniej wątek. Okazuje się bowiem, że dwaj interweniujący na miejscu policjanci mogli mieć udział w wycieku drastycznych zdjęć zwłok 19-latki do sieci. Jak ustalił "SE", fotografie rozprowadzały tzw. trolle internetowe, natomiast za ich pojawienie się w sieci mieliby odpowiadać mundurowi.

Wyciek do sieci drastycznych zdjęć zwłok 19-latki. Policjanci zostaną ukarani?

Zdjęcia zmasakrowanych zwłok trafiły do sieci, a służbom nie pomógł w osłanianiu miejsca tragedii specjalny parawan. Dziennik ustalił, że Komenda Wojewódzka Policji ze Śląska podjęła działania celem ustalenia, kto odpowiada za wyciek drastycznych zdjęć. Okazało się, że trop wiedzie do samej policji.

- W zakresie zdarzenia z 31 lipca Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, jako wyższy przełożony dyscyplinarny, wszczął postępowania dyscyplinarne wobec dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Na tej podstawie przełożony do spraw osobowych [...] zawiesił tych funkcjonariuszy w czynnościach służbowych na trzy miesiące – powiedział "SE" Adam Jachimczak z biura prasowego KWP w Katowicach.

Tabloid ustalił, że "dyscyplinarki" grożą dwóm policjantom. Jeśli wewnętrzne postępowanie policji to potwierdzi, to sprawa może trafić nawet do sądu.

RadioZET.pl/Se.pl