O sprawie informuje "Dziennik Zachodni", aczkolwiek w mediach społecznościowych krążą już także zdjęcia porysowanego nagrobka na cmentarzu przy ul. Henryka Sienkiewicza w Katowicach. Widać na nim znak krzyża, mimo iż zmarły w grudniu 2018 roku reżyser deklarował się jako niewierzący, a pogrzeb odbył się w obrządku świeckim.

Data nie jest przypadkowa, ponieważ 16 lutego Kutz obchodziłby swoje 91. urodziny. Jego rodzina złożyła już zawiadomienie na policję, która zajmuje się sprawą i prowadzi śledztwo pod kątem zniszczenia mienia. Incydent skomentowała już w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" wdowa po reżyserze Iwona Świętochowska-Kutz.

To jest brak szacunku do miejsca spoczynku. Nie po to pochowałam mojego męża w Katowicach, by teraz ktoś robił takie rzeczy. Wydawało mi się, że daje go w ręce ludzi, którzy go szanują, którzy go cenią i kochają, że wrócił na swoją ziemię. A okazuje się, że wrócił w miejsce, gdzie ulega zniszczeniu. Tak nie może być. Nie ma na to mojej zgody. Jakie kroki teraz podejmę? Jeszcze nie wiem. Muszę spotkać się z rodziną, powiadomić moje dzieci o tych zniszczeniach

Iwona Świętochowska-Kutz