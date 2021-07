Szczątki dziecka na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Gdy sprawa odkrycia dotarła do urzędników, ci powiadomili o sprawie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Lokalne media podały, że na początku lipca odbyły się w miejscu znalezienia szczątek ich oględziny z udziałem pracownika konserwatora zabytków. W sezonie Górę Trzech Krzyży odwiedza każdego dnia setki turystów.

Kazimierz Dolny. Szczątki dziecka odkryte na Górze Trzech Krzyży

"W trakcie oględzin stwierdzono, że w wyniku ostatnich ulewnych deszczy doszło do wypłukania i odsłonięcia fragmentów czaszki ludzkiej. Przeprowadzono w związku z tym eksplorację miejsca w celu określenia charakteru odkrycia, tj. czy jest to cały szkielet, czy jest to grób i czy w pobliżu widoczne są kolejne tego typu obiekty oraz określenia w miarę możliwości jego chronologii. W wyniku tych działań odsłonięty został niewielki szkielet dziecka" – czytamy na profilu Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Facebooku.

Kościec znajdował się tuż pod wierzchnią warstwą gruntu. Czaszka była już częściowo odsłonięta. "Brak było widocznego wkopu grobowego" – opisał LWKZ. Jak podkreślił konserwator, obok grobu nie znajdowały się inne miejsca pochówku. Wobec braku dowodów materialnych trudno powiedzieć, jak długo spoczywał tutaj człowiek.

"O Górze Trzech Krzyży jako miejscu grzebalnym wspominał już K. Parfianowicz przy okazji omawiania cmentarzy kazimierskich: Wiadomość o istnieniu na szczycie góry mogilnego kurhanu i znalezienia tam ludzkich kości w czasie ustawiania nowych krzyży w 1852 r., każe to miejsce wspominać przy omawianiu miejsc grzebalnych w Kazimierzu" – przybliża historię LWKZ.

