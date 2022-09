Dramat na drodze. Nie żyje 24-latek. Policja wskazuje na jedną rzecz

24-letni pieszy zginął w nocy po potrąceniu przez samochód osobowy w miejscowości Kębło (woj. lubelskie). Do wypadku doszło w miejscu nieoświetlonym, a mężczyzna nie posiadał elementów odblaskowych.

Do tragedii doszło w niedzielę ok. godz. 22 na drodze powiatowej w miejscowości Kębło niedaleko Puław (woj. lubelskie). Działo się to poza terenem zabudowanym, w miejscu nieoświetlonym, o czym poinformowała kom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Kębło. 24-latek zginął w wypadku. Policja wskazuje na jedną rzecz

"Kierujący samochodem osobowym 19-latek potrącił w miejscowości Kębło pieszego, który szedł środkiem prawego pasa, czyli niewłaściwą stroną drogi, w kierunku Wąwolnicy. Nie posiadał żadnych widocznych elementów odblaskowych" - przekazała funkcjonariuszka w komunikacie na stronie internetowej puławskiej policji.

Potrącony 24-letni mieszkaniec gminy Poniatowa zginął na miejscu, a badanie alkomatem wykazało, że kierowca był trzeźwy. Dokładne okoliczności zdarzenia bada teraz policja oraz prokuratura.

Komisarz przypomniała, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych. Za ich brak grozi mandat w wysokości do 500 zł. „Gdy nie powiada się przy sobie takiego odblasku, to można na przykład włączyć latarkę w telefonie komórkowym” - doradziła policjantka.

RadioZET.pl/PAP/KPP Puławy