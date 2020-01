Nastolatka brutalnie pobita i zgwałcona na imprezie plenerowej. Jest wyrok

Sprawa dotyczy wydarzeń z nocy z 11 na 12 maja 2019 roku. W lesie przy Alejach Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu, podczas odbywającej się tam imprezy plenerowej, 17-letnia uczestniczka zabawy odeszła od grupy. Za dziewczyną poszedł 20-letni Bogdan R. Jak się później okazało, mężczyzna znał swoją ofiarę.

Bił, dusił i zgwałcił

Z ustaleń śledczych wynika, że 20-latek, gdy wiedział, że nikt ich nie widzi, najpierw uderzył nastolatkę pałką teleskopową w tył głowy, a następnie dusząc, zgwałcił. 17-latka poinformowała policjantów, którzy od razu zatrzymali sprawcę.

On sam w trakcie śledztwa nie przyznał się do winy. Tymczasem oprócz zeznań nastolatki, na jego niekorzyść przemawiały zabezpieczone ślady biologiczne.

Ostatecznie Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu skazał go na cztery lata pozbawienia wolności. Skazany ma też wypłacić 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej. Co więcej, dostał siedmioletni zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie i zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

W tym czasie nie może także podejmować żadnej pracy związanej z wychowaniem, opieką czy edukacją małoletnich. Wyrok jest nieprawomocny.

RadioZET.pl/PAP/Prokuratura Okręgowa w Opolu