Nie żyje 18-latek. Zginął, próbując przeciąć kabel energetyczny na słupie

Tragiczny wypadek w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie). Nie żyje 18-latek, który zginął usiłując przeciąć kabel energetyczny na słupie. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności zdarzenia - potwierdziła asp. sztab. Monika Danielak z kętrzyńskiej policji. Jak z kolei informuje "Gazeta w Kętrzynie", do tragedii doszło około godziny 7.00 rano.

Policja otrzymała w czwartek zgłoszenie o tym, że przy ulicy Cukrownicznej doszło do porażenia prądem człowieka. Funkcjonariusze pojechali na miejsce i ustalili, że 18-letni mężczyzna wszedł na słup energetyczny i próbował siekierą przeciąć kabel. Został porażony prądem i zginął na miejscu. Lokalne media z kolei informują, że nastolatek wspiął się na słup, znajdujący się dokładnie przy drodze z Jurek do Kętrzyna.

Miejsce, gdzie doszło do tragicznego zdarzenia, to teren po byłej oczyszczalni ścieków. Zaraz po wypadku zabezpieczyli je policyjni technicy, którzy przez kilka następnych godzin wykonywali tam niezbędne czynności. Ciało 18-latka również zostało zabezpieczone i przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej celem wykonania sekcji zwłok.

RadioZET.pl/PAP