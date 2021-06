Kiedy kończy się rok szkolny 2020/2021? Na to pytanie szukają odpowiedzi uczniowie, zmęczeni rokiem nauki w czasie epidemii koronawirusa. Choć w wielu szkołach do 15 czerwca wystawiono oceny, są uczniowie, którzy jeszcze nie mogą odpocząć. Ósmoklasiści, którzy nie przystąpili do egzaminu w maju, do piątku (18 czerwca) mają dodatkowe terminy na napisanie sprawdzianu kończącego podstawówkę. Oprócz tego trwają egzaminy zawodowe, które rozpoczęły się 7 czerwca i zakończą 21 czerwca. Po nich nastąpi letnia sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zaplanowana w dniach 21 czerwca-8 lipca.

Kiedy kończy się rok szkolny 2020/2021?

Rok szkolny 2020/2021 zakończy się 25 czerwca w piątek. W tym dniu uczniowie otrzymają świadectwa.

Jeszcze na początku czerwca pojawiły się spekulacje, że wakacje mogą zostać skrócone, by nadrobić zaległości powstałe w czasie nauki zdalnej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wykluczyło taką możliwość, a koniec roku szkolnego nastąpi zgodnie z planem.

Kiedy wakacje 2021?

W opublikowanym na stronie MEiN kalendarzu roku szkolnego czytamy, że wakacje rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia. Oznacza to, że wakacje nie zostaną skrócone. Potwierdził to w rozmowie z Faktem minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Żadnego nadrabiania kosztem wakacji nie będzie! Nauka zdalna też wymagała skupienia ze strony uczniów. Wakacje są od tego, żeby odpocząć, żeby zatroszczyć się o swoją kondycję fizyczną również, więc w wakacje nie będzie żadnego nadrabiania materiału – powiedział minister.

RadioZET.pl/Ministerstwo Edukacji i Nauki/CKE/Fakt