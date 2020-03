Kiedy to wszystko się skończy? Wirusolog mówi o "optymistycznym scenariuszu"

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce w niepokojącym tempie. Liczba zakażeń najpewniej jeszcze w poniedziałek przekroczy 2 tysiące. Polscy eksperci są zgodni, że szczyt zachorowań dopiero przed nami.

Choć prezydent Andrzej Duda przekonywał w weekend, że tempo wzrostu liczby zachorowań w Polsce jest wolne, a "procentowo to się zmniejsza", statystyki (co do których wielu i tak ma wątpliwości) pokazują, że tendencja dotycząca zakażeń jest wzrostowa. Jak długo i jak bardzo ten bilans może w naszym kraju rosnąć?

Sam wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił w sobotę w Radiu ZET, że odpowiedzi na te pytania poznamy w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

Z kalkulacjami dotyczącymi szczytu zachorowań mierzą się natomiast wirusolodzy. Wśród nich jest prezes Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego prof. Małgorzata Polz-Dacewicz, kierująca Zakładem Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. - Mamy takie precyzyjne wyliczenia oparte o analizy matematyczno-statystyczne i analizy porównawcze dokonane na podstawie sytuacji w innych krajach, np. w Chinach – powiedziała w rozmowie z „Kurierem Lubelskim”.

Według tej prognozy do 7 kwietnia w Polsce może być 10 tys. zachorowań, a do 11 kwietnia spodziewane jest już 20 tys. przypadków

– wyjaśniła prof. Polz-Dacewicz, dodając, że właśnie wtedy może nastąpić w Polsce szczyt zachorowań, a liczba zakażeń zacznie spadać. - Mówi się, że wygaszanie epidemii potrwa do czerwca, ale to dość optymistyczny scenariusz. Niektórzy uważają, że ten wirus w ogóle nie zniknie i będzie krążył w populacji ludzkiej – dodała.

W Polsce liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie coraz szybciej. O pierwszym potwierdzonym przypadku resort zdrowia poinformował 4 marca. Granica 100 zakażeń została przekroczona 14 marca, a 1 tysiąca - 25 marca. Jeśli jeszcze w poniedziałek liczba zakażeń przekroczy 2 tysiące, będzie to oznaczało, że aż tysiąc nowych przypadków przybyło w mniej niż tydzień.

RadioZET.pl/Kurier Lubelski