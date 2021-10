Rzecznik Ministerstwa Zdrowia był pytany na środowej konferencji prasowej, czy resort planuje wprowadzić nowe obostrzenia w okresie Wszystkich Świętych i zdalne nauczanie na terenie całego kraju. – Na dziś nie ma mowy o wprowadzaniu jakichkolwiek obostrzeń – odpowiedział rzecznik MZ.

Kiedy nowe obostrzenia? Strefa żółta w 9 powiatach

Wojciech Andrusiewicz tłumaczył, że przy podejmowaniu ewentualnych decyzji w sprawie obostrzeń brany jest pod uwagę m.in. wskaźnik zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. Zauważył, że liczba zakażeń "przynajmniej w 9 powiatach predestynowałaby je do wprowadzenia do strefy żółtej, a jeden powiat nawet do strefy czerwonej".

– Ale my obserwujemy zajętość łóżek i to zajętość łóżek będzie decydowała o tym, czy jakieś obostrzenia wprowadzać, czy nie – zaznaczył. – Bufor łóżkowy jest znaczący, więc nie ma potrzeby wprowadzania obostrzeń – dodał.

Rzecznik MZ zapowiedział, że "szkoły to jest na pewno ostatnia dziedzina naszego życia społecznego, w której chcielibyśmy jakiekolwiek obostrzenia wprowadzać". – Co do Wszystkich Świętych to wszystko wskazuje, że będą to normalne święta spędzone na grobach – podkreślił.

Kiedy szczyt czwartej fali koronawirusa w Polsce?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę 6 października o 2085 nowych zakażeniach koronawirusem. Ostatniej doby zmarły 33 osoby z COVID-19. Andrusiewicz ocenił, że pod koniec października liczba zakażeń wzrośnie do ok. 5 tys. dziennie.

– Szczyt czwartej fali może nastąpić na przełomie listopada i grudnia. W zależności od tego, jak my jako społeczeństwo będziemy reagowali. Nie mówię tylko o szczepieniach, które powinny zdecydowanie przyśpieszyć, ale również o zachowywaniu dystansu i o noszeniu maseczek – powiedział rzecznik MZ.

– W zależności od tego, jak my się zachowamy, fala wyniesie w szczytowym momencie albo 15-20 tys. zakażeń albo nawet do 40 tys. zakażeń – dodał.

RadioZET.pl/PAP