Kiedy powrót do szkół? Minister edukacji wskazał ostateczny termin decyzji

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki w rozmowie z portalem Interia.pl podkreślił, że powrót uczniów do szkół zależy od sytuacji epidemicznej w Polsce. – Jeśli nie zmieni się nic, a sytuacja będzie taka jak teraz, to jest to bardzo realny scenariusz. Jeśli sytuacja się pogorszy, to ten powrót będziemy musieli odroczyć – powiedział.

Minister podkreślił, że ostateczna decyzja o częściowym zakończeniu nauki zdalnej zostanie zakomunikowana dyrektorom w najbliższy piątek. – Jeśli sytuacja się pogorszy, to będziemy to korygować. Mimo to w piątek dyrektorzy będą mieć informacje czy otwieramy szkoły – dodał szef MEN.

Powrót do szkół tylko dla uczniów klas 1-3?

Przemysław Czarnek zdradził również, które roczniki jako pierwsze wrócą do szkół. Będą to uczniowie z klas 1-3 szkoły podstawowej. – Jeśli opanujemy pandemię, to będziemy się starać, aby pozostali uczniowie też wrócili do szkoły, choćby hybrydowo. Nie stanie się to jednak 18 stycznia [...] Pozostali uczniowie będą mieli nadal nauczanie na odległość – stwierdził minister edukacji.

Szef resortu edukacji i nauki poinformował, że w ostatnim tygodniu ferii zimowych rozpocznie się testowanie 190 tys. nauczycieli klas 1-3 oraz pracowników administracji. Wyniki badań zostaną przekazane dzień przed zakładanym powrotem do pracy w szkole. Zapisy dla nauczycieli na szczepienia przeciwko Covid-19 rozpoczną się od 15 stycznia.

RadioZET.pl/Interia.pl