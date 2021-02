Powrót do szkół nie spowodował wzrostu zakażeń. "Jest pole na dalsze otwarcie"

Powrót do szkół dzieci w klasach I-III nie spowodował wzrostu zakażeń - powiedział wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Dodał, że dwa tygodnie od przywrócenia edukacji najmłodszych uczniów to wystarczający czas, aby to ocenić. W szkolnictwie jego zdaniem jest pole na dalsze otwarcie.

Powrót uczniów klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych do nauki stacjonarnej rozpoczął się 18 stycznia. W ubiegłym tygodniu minister Adam Niedzielski przekazał, że nauka zdalna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich zostaje przedłużona do 14 lutego.

Kiedy powrót do szkół starszych klas?

Ministerstwo Zdrowia podało we wtorek 2 lutego, że potwierdzono 4326 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej przypadków w województwie mazowieckim - 596, najmniej w opolskim - 55. W wyniku Covid-19 zmarły 253 osoby. Siedem dni temu nowych zakażeń było 4604, a zgonów 264.

- Mamy stabilizację danych epidemicznych na średnim poziomie dziennym ok. 5 tysięcy nowych przypadków. Dynamika spadkowa tydzień do tygodnia to ok. 6-7 procent. W tym tempie też można opanować epidemię, ale zajmie to jeszcze ok. 2,5 miesiąca. Wówczas zejdziemy do zdecydowanie niższych poziomów - ocenił prof. Gut.

Wirusolog zastrzegł, że stanie się to oczywiście tylko wtedy, gdy społeczeństwo będzie się zachowywało odpowiedzialnie. Pytany o możliwe znoszenie restrykcji przypomniał, że 1 lutego taki ruch nastąpił. - Musimy przynajmniej 10 dni poczekać i zobaczyć jego efekty. Jeżeli statystyki się nie pogorszą - można otwierać kolejne branże i sprawdzać dalej, co się dzieje - stwierdził ekspert.

Zdaniem prof. Guta powrót do szkół dzieci w klasach I-III nie spowodował wzrostu zakażeń. - Minęły od tego momentu dwa tygodnie, więc można to oceniać. Gdyby przekładało się to na duże ogniska - widzielibyśmy efekt w statystykach. Tak się nie stało. Na polu edukacji jest więc możliwość kolejnych poluźnień. Trzeba to jednak robić stopniowo - wskazał.

Według eksperta największy dylemat dotyczy restrykcji związanych z turystyką. - To nie stoki narciarskie i hotele same w sobie są problemem. I tu, i tu można, zachowując się odpowiedzialnie, uniknąć w łatwy sposób zakażenia. Problem polega jednak na czymś innym. Zdecydowanie chętniej skorzystają z tego od razu ci, którzy do restrykcji i zasad zdrowego rozsądku się nie stosują. Wzrośnie też społeczna mobilność. Gdyby udało się zrobić to tak, że stok jest otwarty, rodzina jedzie na cały dzień na narty i wraca do swojego domu - to nie ma problemu. Gdy będzie to wyjazd tygodniowy - z korzystaniem z hotelu i restauracji - sytuacja zmienia się diametralnie. Ta decyzja nie jest więc łatwa do podjęcia - ocenił prof. Gut.

