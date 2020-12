Powrót do szkół. Morawiecki nie jest pewny, czy nastąpi to 18 stycznia

Mateusz Morawiecki podczas środowej sesji Q&A na Facebooku został zapytany, kiedy nastąpi powrót uczniów do szkół. Przypomnijmy, że obecnie nauka zdalna została przedłużona do 3 stycznia. – Bardzo chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale niestety, być może trzeba będzie z tym poczekać do ostatniej dekady stycznia, a może nawet później. Dziś nie podejmuję się podjąć takiej decyzji – odpowiedział premier.

Premier Morawiecki wyjaśnił, że obecnie jest za wcześnie na składanie deklaracji dot. takiego powrotu. – Musimy wiedzieć, jaki będzie stan zakażeń, jaki będzie stan dystrybucji szczepionek, a to dopiero koniec grudnia i styczeń pokażą. Musimy też zobaczyć, czy Polacy zachowują się w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany – wyjaśnił.

Ocenił też, że ostatnie dwa tygodnie, "gdy osłabły protesty na ulicach (po wyroku TK w sprawie aborcji - red.) to okazało się, że zakażeń było mniej''. – Pamiętajmy, że wirus działa w sposób opóźniony. Wytrzymajmy kilka miesięcy, mam nadzieję, że w lutym, dzięki szczepionkom sytuacja może się poprawić, a dla medyków może nawet wcześniej – dodał szef rządu.

Kiedy powrót do szkół? Nauka zdalna przedłużona do 3 stycznia

Do tej pory nauka zdalna obowiązywała do 29 listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki z dnia 24 listopada, stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 roku. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.

Ferie zimowe w tym roku szkolnym odbędą się dla wszystkich uczniów w całym kraju w tym samym termie - od 4 do 17 stycznia 2021 roku, czyli zaraz po przerwie świątecznej. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że stopniowy powrót uczniów do szkół ma się rozpocząć w poniedziałek 18 stycznia. Przemysław Czarnek zastrzegł, że decyzja ta zależy jednak od rozwoju pandemii koronawirusa.

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

RadioZET.pl/PAP