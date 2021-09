Kiedy skończy się pandemia Covid-19? "Wciąż jesteśmy w pierwszej fazie rozwoju"

Ekspert wyjaśnił, że epidemia przebiega zwykle w kilku fazach, różniących się stopniem transmisji wywołującego go patogenu, takiego jak wirus SARS-CoV-2. W pierwszej fazie współczynnik reprodukcji R przekracza wartość 1, co oznacza, że jedna zakażona osoba zaraża co najmniej jedną inną osobę. Epidemia się wtedy rozwija. W kolejnej tzw. przedeliminacyjnej fazie współczynnik ten wynosi 1, a dopiero w trzeciej fazie eliminacyjnej w dłuższym okresie spada poniżej 1.

Kiedy skończy się pandemia Covid-19?

Zdaniem prof. Krzysztofa Tomasiewicza, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który jest też członkiem Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów, wciąż jesteśmy raczej w pierwszej fazie pandemii, bo eliminacja Covid-19 jest bardzo trudna. Obawia się, że pandemia potrwa do przyszłego roku.

– Niektórzy specjaliści twierdzą, że na wiosnę 2022 roku koronawirusa już nie będzie, ale ja tak nie sądzę – powiedział. Dodał, że modelowanie rozwoju pandemii jest trudne i nie zawsze się sprawdza.

Specjalista odniósł się do kolejnych wariantów Covid-19, jakie nadal się pojawiają, są roznoszone po całym świecie i przenikają do Polski. Obecnie w naszym kraju dominuje bardziej zakaźny i wywołujący więcej hospitalizacji wariant Delta. Są jednak doniesienia o kolejnej odmianie koronawirusa o nazwie Mu, który według Business Insider w USA rozprzestrzenił się już niemal we wszystkich stanach. Z kolei Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegła, że wariant ten może przełamać odporność uzyskaną dzięki szczepieniom.

Prof. Krzysztof Tomasiewicz uważa, że nie ma co przesadzać z zagrożeniem, jakie mogą powodować kolejne warianty wirusa SARS-CoV-2. – Nie należy nimi straszyć, ale też nie można uspokajać – podkreślił. Zapewnił, że nie ma jeszcze koronawirusów o wysokich konsekwencjach. Ostrzegł jednak, że możliwa jest transmisja różnych jego wariantów w tym samym czasie i jedna osoba może się zarazić jednocześnie np. dwoma wariantami wirusa.

RadioZET.pl/PAP - Zbigniew Wojtasiński