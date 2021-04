Konferencja wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina odbyła się w środę o 13:30. Gowin przedstawił plany rządu dot. szczepień w zakładach pracy

Według zapowiedzi ministra pilotażowe szczepienia w miejscach pracy mają ruszyć już na początku maja. Masowe szczepienia pracowników mają się rozpocząć po 10 maja

Projekt zawierający wytyczne w tej sprawie został już przesłany do konsultacji. Zgodnie z nim, tylko zakłady zatrudniające ponad 500 pracowników będą mogły zorganizować swoje punkty, ale za to mniejsze podmioty będą mogły przystępować do szczepień grupowo

Jak podał wcześniej portal Prawo.pl, minister Michał Dworczyk zapowiedział, że szczepienia w zakładach pracy ruszą, dopiero gdy do Polski dotrze więcej szczepionek, czyli najwcześniej w połowie maja. Obecnie nie są wykorzystywane nawet w 50 proc. możliwości 6,5 tysiąca punktów szczepień.

Konferencja prasowa Jarosława Gowina. Szczepienia w zakładach pracy

Konferencja prasowa Jarosława Gowina była poświęcona m.in. wyżej wspomnianemu projektowi, który został już przedstawiony do konsultacji Radzie Dialogu Społecznego. Zawierał on procedury szczepień w zakładach pracy. Pracodawcy mogli wysyłać swoje opinie nt. projektu do ostatniej niedzieli.

Gowin wystąpił na konferencji w towarzystwie przedstawicieli środowisk pracodawców i przedsiębiorców. Głos zabierali: Marek Goliszewski (prezes Business Centre Club), Rafał Baniak (Pracodawcy RP), Arkadiusz Paczka (Federacja Pracodawców Polskich) i Jacek Levernes (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych).

- W tej chwili Polska zaczyna dysponować taką liczbą szczepionek, która pozwoli już wkrótce na to, aby szczepić mógł się każdy, kto wyraża taką wolę - powiedział Gowin, dodając, że "szczepienia to bardzo ważny warunek, aby uniknąć śmierci i uszczerbków zdrowotnych dla tysięcy, a może nawet dziesiątków tysięcy Polaków. To jest również warunek, żeby gospodarka mogła funkcjonować bez ograniczeń sanitarnych, mogła wrócić do normalnej działalności.

Kiedy ruszą szczepienia w zakładach pracy? Gowin podał terminy

Kiedy ruszy akcja szczepień w zakładach pracy? Gowin zapowiedział, że już na początku maja. Wtedy uruchomiony zostanie pilotażowy program z udziałem 8 form - czterech spółek skarbu państwa i czterech przedsiębiorstw prywatnych. Masowe szczepienia z udziałem wszystkich chętnych i spełniających kryteria firm mają ruszyć po 10 maja.

Do programu będą mogły przystąpić jedynie firmy zatrudniające co najmniej 500 pracowników, ale za to mniejsze podmioty będą mogły łączyć siły i przystępować do szczepień grupowo. Co ważne, zaszczepiony będzie mógł zostać każdy pracownik, niezależnie od formy zatrudnienia - czyli zarówno ktoś na umowie o pracę, jak i osoba prowadzący działalność gospodarczą i współpracująca z daną firmą.

Gowin poinformował też, że wzory dokumentów, jakie pracodawca powinien podpisać z pracownikiem przed szczepieniem, będą dostępne w przyszłym tygodniu. - Ostateczne szczegóły są w tej chwili dopinane. Sądzę, że najdalej na początku przyszłego tygodnia pracodawcy, a także pracownicy będą te szczegóły znali - powiedział wicepremier. Dodał, że nie będzie możliwości wyboru szczepionki przez pracownika.

Warto nadmienić, że nie będzie priorytetyzacji branż, ani ograniczeń dotyczących stanowisk, wieku bądź narodowości pracowników.

RadioZET.pl/PAP