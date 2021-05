Szczepionka przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku do 12 do 15 lat może zostać dopuszczona przez EMA już wkrótce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w wywiadzie dla TVP1, że jest na to szansa w połowie czerwca.

– Rzeczywiście są chyba nadzieje, że w połowie czerwca już zostanie dopuszczona przez Europejską Agencję Leków ta szczepionka firmy Pfizer dla młodzieży od 12. do 15. roku życia. Więc myślę, że gdy ta szczepionka zostanie dopuszczona, a okres wakacyjny jest dobrym okresem, by rozszerzyć szczepienia właśnie tą szczepionką także w Polsce o tę grupę wiekową – mówił Kraska.

EMA zdecyduje ws. szczepionki Pfizera dla dzieci powyżej 12 lat

Szczepionka BioNTech/Pfizer jest dopuszczona do stosowania u osób w wieku powyżej 16 lat. Europejska Agencja Leków (EMA) będzie oceniać wniosek w sprawie zatwierdzenia tego preparatu dla dzieci od 12 lat. Z kolei Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użytku w nagłych wypadkach szczepionki przeciwko koronawirusowi firm Pfizer/BioNTech dla osób niepełnoletnich od 12. roku życia.

Paszport covidowy. Czy ułatwi podróże w wakacje?

Kraskę dopytywano także, jak mogą wyglądać najbliższe wakacje, jeśli ktoś chce np. podróżować z 12- lub 13-letnim dzieckiem. Pytano, czy mogą zostać wprowadzone regulacje, uniemożliwiające podróże całej takiej rodzinie. Kraska podkreślił, że prace w UE nad tzw. paszportem szczepionkowym nie są jeszcze ukończone. Wskazał, że ma on ułatwiać przemieszczanie się, a większość Europejczyków chce korzystać z wakacyjnych wyjazdów.

Według wiceministra, uregulowania - jeśli chodzi o dzieci - będą na pewno dokładnie opisane. - Chcemy, by we wszystkich krajach były podobne - zaznaczył, wskazując, że obecnie każdy z krajów ma nieco inne wymogi dotyczące przemieszczania się.

Powrót dzieci do szkół. Kraska: Jakieś ryzyko było

Wiceszefa MZ pytano ponadto, czy "puszczenie dzieci do szkół nie było nadmiernym ryzykiem". Kraska ocenił, że "jakieś ryzyko było", ale jego zdaniem nie przełożyło się na liczbę zakażeń, a przy podejmowaniu decyzji liczyła się poprawa stanu psychicznego dzieci, które często źle znosiły izolację od rówieśników i nauczanie zdalne.

