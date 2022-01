Kiedy szczyt zakażeń piątej fali? Niedzielski podał prognozy. "Te liczby są bardzo wysokie"

Adam Niedzielski zaprezentował podczas poniedziałkowego briefingu prasowego prognozy dotyczące rozwoju pandemii w najbliższych tygodniach. Wynika z nich, że szczyt kolejnej fali przypadnie na koniec stycznia, połowę lutego lub początek marca, a dzienna liczba zakażeń dojść może do 60, a nawet 120 czy 140 tysięcy dziennie.

Omikron - najbardziej zaraźliwy i najszybciej rozprzestrzeniający się obecnie wariant koronawirusa - jest już odpowiedzialny za ok. 20 proc. wszystkich przypadków. Taką informację podał w trakcie poniedziałkowego wystąpienia dla mediów Adam Niedzielski.

Niedzielski o szczycie zakażeń: nawet 120-140 tysięcy zakażeń

Minister zdrowia zapowiedział, że we wtorek liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 20 tysięcy. - Piąta fala jest już faktem. Musimy spodziewać się wzrostów - stwierdził, przedstawiającym jednocześnie wyliczenia resortu na najbliższe tygodnie. Wynika z nich, że szczyt zakażeń na tę chwilę przewidywany jest na połowę lutego. - To ok. 60 tysięcy zakażeń dziennie - przekazał.

To jednak nie wszystko, ponieważ Niedzielski zaprezentował też prognozy interdyscyplinarnego ośrodka badawczego MOCOS z Wrocławia. - Prognoza z 5 stycznia zakłada, że już pod koniec miesiąca będziemy mieli do czynienia z blisko z 120 tysiącami zakażeń, również dziennie - oznajmił.

Z kolei ośrodek ICM, z którym od dawna współpracujemy, przedstawił dwa warianty prognoz. To od 100 do 140 tysięcy i w zależności od wariantu pojawi się w połowie lutego lub na samym początku marca Adam Niedzielski, minister zdrowia

- Te liczby są bardzo wysokie i oznaczają, że ryzyko obciążenia systemu zdrowia i narażenia go na niewydolność identyfikujemy jako bardzo duże - przyznał, dodając, że jeśli chodzi o liczbę tzw. łóżek covidowych polski system zdrowotny "nie ma takiego komfortu, jak w przypadku czwartej fali".

RadioZET.pl