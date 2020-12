Kiedy uczniowie wrócą do szkół? MZ ujawnia konkretny plan i termin

Kiedy uczniowie wrócą do szkół i zakończą naukę zdalną? O nowych planach Ministerstwa Zdrowia mówił dziś rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. - Jest plan, aby od 18 stycznia przynajmniej uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych zaczęli uczestniczyć w standardowych lekcjach, poszli do szkół - zakomunikował.

Nauka zdalna może dobiec końca w drugiej połowie stycznia 2021 roku - mówił dziś rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Nie będzie to jednak dotyczyć wszystkich uczniów i wszystkich klas, a cały proces ma przebiegać stopniowo. "Jeśli sytuacja będzie wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj - nie dość, że wyhamowuje, to delikatnie spada, jeżeli ten trend utrzymamy, to jest plan, aby od 18 stycznia przynajmniej najmłodsze klasy szkół podstawowych zaczęły uczestniczyć w standardowych lekcjach, poszły do szkół" - mówił rzecznik MZ.

"Jeżeli nadchodzące ferie spędzimy w miejscach, gdzie mieszkamy, nie będziemy wyjeżdżać, to ten plan się ziści. Jeśli natomiast w ferie zlekceważymy obowiązujące normy sanitarne, to ten plan się nie ziści. To zależy tylko i wyłącznie od nas" - dodał rzecznik resortu zdrowia.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? MZ: od 18 stycznia 2021 przynajmniej najmłodsze klasy

W związku z sytuacją epidemiczną ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało wydłużone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia będzie przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 4423 kolejnych osób, zmarło 92 chorych. Łącznie od początku epidemii wykryto 1 067 870 przypadków zakażenia. Zmarło 20 181 chorych.

Andrusiewicz o liczbie zakażeń koronawirusem: Te wyniki na pewno będą wyższe

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz ocenił, że raportowana w poniedziałek liczba 4,4 tys. nowych zakażeń SARS-CoV-2 "nie odzwierciedla sytuacji, która będzie w tygodniu". "Te wyniki na pewno będą wyższe. Musimy się przygotować, że będą w granicach 10 tys. i powyżej" - powiedział.

"Jak wszyscy wiemy, weekend to jest czas, w którym podstawowa opieka zdrowotna nie zleca badań. W weekend jako Polacy mniej się testujemy, co widać po punktach drive-thru. Stąd też te dzisiejsze 4,4 tys. pozytywnych wyników nie pewno nie odzwierciedla sytuacji, która będzie w tygodniu. Te wyniki na pewno będą wyższe, raczej musimy się przygotować, że będą w granicach 10 tys. i powyżej. Jednak dość istotne jest to, że rzeczywiście ta liczba ustabilizowała nam się poniżej 20 tys." - powiedział Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zwrócił uwagę na spadek liczby zajętych łóżek covidowych - wg najnowszych danych z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 19 917 osób. "Spadła nam też liczba zajętych respiratorów, w tej chwili to jest poniżej 1,9 tys. respiratorów" - dodał.

RadioZET.pl/ PAP/ Ministerstwo Zdrowia